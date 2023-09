Calcio. Serie D: a ponente tutto su Albenga-Vado, la capolista Asti fa visita al Chieri

Il raggruppamento a venti squadre impone ritmi forsennati già da settembre. Lo sanno bene le formazioni del girone A di Serie D, alla terza gara in sette giorni, che andranno a chiudere un primo tour de force in cui non sono mancate sorprese dentro e fuori dal rettangolo verde.

La separazione tra il Vado e mister Renato Mancini è sicuramente la notizia clou della settimana, una scelta maturata a cavallo della partita che i rossoblu hanno giocato (e vinto) contro il Ticino. Toccherà quindi al vice Grossi - in attesa della scelta del nuovo allenatore prevista comunque a stretto giro di posta - guidare Lo Bosco e compagni nell'atteso big match del "Riva" (a porte aperte) contro l'Albenga di Fossati, chiamata a riscattare il brutto primo tempo di mercoledì che ha regalato all'Asti vittoria e vetta solitaria della classifica.

Per la squadra di Sesia c'è in calendario la trasferta di Chieri (unico match previsto per le ore 17.00), mentre la Sanremese, partita con il piede schiacciato sull'acceleratore, cerca ulteriori conferme al "Comunale" contro il Gozzano.

Esame Alcione per il Città di Varese, derby genovese tra Ligorna e Lavagnese, con il Derthona di scena a Pinerolo per mantenere l'imbattibilità.

Completano il programma Alba-Vogherese, Fezzanese-Bra, Pont Donnaz-Chisola e Ticino-Borgosesia.

Il programma: