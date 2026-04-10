Calcio | Juniores d'Eccellenza. Domani iniziano i playoff, per il Legino doppio confronto contro il Bogliasco

La riapertura dei cancelli del Ruffinengo ha dato inevitabilmente nuova linfa a tutta l'attività del Legino
Il programma dei tornei giovanili si è aperto nello scorso fine settimana con la Spring Cup, dedicata alla leva 2017, ma domani toccherà ai "grandi" del vivaio verdeblu tornare in campo dopo la sosta pasquale.
La formazione Juniores scenderà infatti in campo contro il Bogliasco per la gara di andata della semifinale regionale.
Alle 17:00 i savonesi sfideranno i genovesi, con la gara di ritorno fissata il prossimo 18 aprile allo stadio Garrone.
Il primo atto di una competizione accesa e di alto profilo, come testimonia lo scontro tra Fezzanese e Sestrese (avversaria della formazione di Penna durante l'intera regular season) nell'altra parte del tabellone.