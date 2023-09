Calcio, Serie D. Facchetti ipnotizza Lo Bosco dal dischetto, Albenga - Vado termina a reti bianche

ALBENGA - VADO 0-0

50' FINISCE QUA! ALBENGA - VADO TERMINA 0-0

45' saranno cinque i minuti di recupero

45' entra Lo Bosco per Mele, 3-5-1 per il Vado. Arrabbiatissimo il centravanti rossoblu per il rigore sbagliato

43' Di Stefano ci prova ancora, questa volta quasi dai 30 metri, Fresia risponde nuovamente presente

41' Esposito lascia la palla a Quintero, tiro sul fondo, l'Albenga prova a pescare il jolly finale

39' Casazza per Spanu, Grossi passa al 3-4-2

38' Likaxhiu carica il mancino dai 25 metri, la palla rimbalza prima di terminare tra le braccia di Fresia.

36' E' DURATA DUE MINUTI LA PARTITA DI PERA. ROSSO DIRETTO PER L'INTERVENTO DA DIETRO SU DI STEFANO

34' Pera per Fatnassi, nuovo cambio Vado

30 colpo di testa in tuffo di Lo Bosco, palla colpita dritta, Facchetti si ritrova la palla tra le mani

29' cambia il riferimento offensivo Fossati, Quintero per Barranco

26' nuovo cambio per Fossati. C'è Di Stefano per tesio, Berretta passa in regia

25' tenta subito il riscatto Lo Bosco con un collo di controbalzo, palla a lato

24' Nel Vado esce Donaggio ed entra Costantino

23' FACCHETTI PARA IL RIGORE CALCIATO DA LO BOSCO, BATTUTA INCROCIATA POCO EFFICACE, L'ESTREMO BIANCONERO INTERCETTA E RIBATTE! Lo stesso Lo Bosco si era guadagnato il penalty

18' Albenga vicina al vantaggio, Fresia rischia l'uscita lasciando la palla a Likaxhiu, ma il portiere si riscatta sulla battuta del centrocampista bianconero, la palla arriva a Barranco che calcia a porta sguarnita, palla respinta sulla linea

16' cambia Fossati, problemi per Policano, al suo posto Mariani

11' cambio Vado, entra Cenci per Valagussa

11' grande riflesso di Facchetti su un colpo di testa sottomisura, Vado vicino al vantaggio

10' sembra esserci più dinamismo in questa ripresa

6' giallo anche per Likaxhiu

6' battaglia Barranco sulla trequarti fino a scaricare il sinistro, Fresia controlla la palla terminare oltre la traversa

5' giallo anche per Donaggio, fallo su Mukaj

4' punizione centrale di Donaggio, blocca Facchetti

2' il primo giallo è per Venneri, fallo su Donaggio

1'parte la ripresa, non ci sono cambi

SECONDO TEMPO

45' termina il primo tempo a reti bianche

40' tenta la sforbiciata Esposito dopo il ponte di Berretta, applausi del Riva nonostante la conclusione imprecisa

35' il primo tiro in porta è di Lo Bosco, blocca centrale Facchetti

27' serve un errore da parte delle due difese, fino ad ora attentissime per vedere una potenziale azione da rete. Per ora portieri di fatto inoperosi

20' Fatnassi a terra, gioco interrotto

18' non è una partita per palati fini. Tanta intensità in mediana e un buon ricorso ai lanci lunghi

10' recupera palla l'Albenga, mancino masticato da Esposito, ma buona l'iniziativa della punta bianconera

8' confermato il 3-5-2 per entrambe le squadre, grande traffico in mediana

6' si vede anche l'Albenga. Gran cross di Mukaj per la testa di Barranco, impatto felice con il pallone, ma la sfera sorvola di pochi centimetri la traversa di Fresia.

2' prima iniziativa del Vado con Lo Bosco, perso il tempo della battuta

1' si parte

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Facchetti, Mukaj, Venneri, Masetti, Nesci, Likaxhiu, Tesio, Berretta, Policano, Esposito, Barranco.

A disposizione: Bisazza, De Benedetti, Castiglione, Mariani, Bonanni, Di Stefano, Anselmo, Quintero, Nacci.

Allenatore: Fossati

VADO: Fresia, Mikhaylovskiy, Capone, Peretti, Codutti, Valagussa, Dodaro, Fatnassi, Spanu, Donaggio, Lo Bosco.

A disposizione: Romano, Cannistrà, Cenci, Capra, Costantino, Szyszka, Mele, Casazza, Pera.

Allenatore: Grossi.