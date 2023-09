I ladri entrano al Palazzetto dello Sport, forzano la macchinetta del caffè e spaccano arredi e armadietti

I ladri hanno agito l'altra notte, passando da una porta da via Trilussa.

Una volta dentro, hanno forzato la macchinetta del caffè ma non sono riusciti a forzare il distributore dell' acqua e delle merendine. Allora i ladri si sono scatenati rompendo alcuni arredi.

“Scassinando la macchinetta del caffè hanno preso non più di dieci euro – dice Mariella Oggero della Cestistica Savonese – Poi con un ombrello con il manico in legno e hanno spaccato la posta vetri dell'ufficio dove sono entrati. L'hanno mandata in frantumi e hanno colpito talmente forte che hanno rotto l'ombrello. Forse pensavano che ci fossero dei soldi. Hanno anche girato per la palestra facendo danni. Sono entrati nella sala tatami e hanno forzato un armadietto dove c'erano attrezzature sportive. Chissà cosa pensavano di trovare. Non è la prima volta che entrano”.