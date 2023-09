Cuore d'oro al Celle Varazze: i giocatori pagano la trasferta per Camporosso di Domenica contro la squadra locale ai loro piccoli tifosi

Per ringraziare i piccoli supportes, soprattutto bambini e ragazzi del proprio settore giovanile i giocatori della prima squadra hanno deciso di accollarsi l'intero costo del pullman da 50 posti.

Ci sono tanti modi per ringraziare i propri tifosi e al Celle Varazze lo sanno bene.

Un modo per ringraziare il dodicesimo uomo in campo che li ha spinti per tutti i 90 minuti contro la Sestrese.