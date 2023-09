Karate, Judo e Jujitsu ripartono i corsi della Polisportiva Laigueglia

Sono ripartiti i corsi di Karate, Judo e Jujitsu della società Laiguegliese, che quest'anno festeggerà i 30 anni dalla sua fondazione. Come ogni anno, la Polisportiva investe sui ragazzi ed offre la possibilità di fare 2 lezioni di prova gratuite per tutti coloro che vogliano provare queste affascinanti discipline. I corsi sono aperti a tutti, dagli agonisti agli amatori e si può iniziare a partire dai 3 anni. Tutti i corsi sono divisi per fasce d’età, per ottimizzare l’offerta formativa, e sono seguiti da insegnanti tecnici federali in continuo aggiornamento e con un ampio background di arti marziali.