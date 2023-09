Calcio, Andora. Un punto per mister Rattalino nell'esordio con l'Ospedaletti: "Avvio di gara incoraggiante, ma ci serve ancora tempo per strutturarci al meglio"

Verosimilmente già oggi pomeriggio si conoscerà l'esito di Andora - Ospedaletti, dopo il ricorso presentato dalla società biancoblu.

Per mister Rattalino è comunque utile analizzare la prestazione sul campo, dopo l'1-1 maturato sul sintetico del "Marco Polo".

"Abbiamo affrontato una squadra di livello con giocatori come Grifo, Ciaramitaro, Schillaci, arricchita da tanti giovani bravi.

Noi siamo partiti bene in avvio di gara, disputando 25 minuti di buon profilo dove è maturato il nostro vantaggio con Tahiri.

L'episodio del rigore a fine del primo tempo, trasformato proprio da Grifo, ha inevitabilmente condizionato la ripresa, dove il caldo l'ha fatta da padrona.

I secondi 45 minuti han visto gli orange tenere più palla rispetto a noi, anche se a conti fatti le azioni più pericolose sono state costruite dall'Andora.

A noi serve ancora tempo per una strutturazione completa, seppur rispetto all'anno scorso siamo sicuramente avanti, grazie a ragazzi "under" di Andora come Guardone, Botte e Trevia.

Ora guardiamo con fiducia ai prossimi impegni, dai quali ci aspettiamo di incamerare il maggior numero di punti possibili".