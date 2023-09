Albisola, inaugurato il riqualificato palazzetto dello sport: "Questo risultato rappresenta un grande stimolo per le realtà sportive che lo utilizzano"

" E' stato un momento importante per la nostra città e per la comunità albisolese. A distanza di 25 anni dall'ultimo intervento di restyling, i lavori sono stati possibili grazie alla partecipazione e alla candidatura di un progetto un bando del PNRR finalizzato alla riqualificazione di impianti sportivi e all'efficientamento energetico: la nostra amministrazione ha ricevuto un contributo di un valore pari a 550mila euro ( sulla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 finanziato dall’Unione Europea – Next generation EU) - spiega l'assessore Luca Ottonello - Il palazzetto dello sport rappresenta la 'casa dello sport' della città, ospita tutti i giorni gli studenti dell'Istituto Comprensivo "F. De Andrè" e due delle realtà sportive più grandi di Albisola, la 2A Ginnastica Artistica e l'Albisola Pallavolo ".

"E’ una grande soddisfazione aver ottenuto questo finanziamento e aver traguardato quest'obiettivo perchè questo risultato rappresenta un grande stimolo per le realtà sportive che lo utilizzano per i loro allenamenti e le competizioni e perchè siamo certi che sia una importante operazione che renda felici i nostri ragazzi, le loro famiglie e gli atleti stessi di praticare il loro sport in un ambiente rinnovato, sicuro e ancor più accogliente - continua Ottonello - Ringraziamo Albisola Pallavolo per aver contribuito all'organizzazione della serata e alla presentazione delle due prime squadre, del settore giovanile e della stagione sportiva 2023-24, Arabesque Albisola per aver partecipato e allietato la serata con le loro esibizioni".