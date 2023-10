Pallanuoto. Il presidente Polti chiama la città a sostegno della RN Savona. "Vi aspettiamo oggi pomeriggio contro il Brescia, i ragazzi hanno bisogno del vostro sostegno"

È fissato per le 18.30 l'esordio stagionale alla "Zanelli" della Bper Rari Nantes Savona. La compagine guidata da Alberto Angelini sfiderà Brescia in quella che sarà subito una prova difficile contro una big del campionato.

Dopo i successi in Coppa Italia e in Len Euro Cup oltre che all'esordio in campionato contro Posillipo, i biancorossi affrontano il primo match davanti al pubblico di casa. L'auspicio del presidente Daniele Polti è che l'affluenza dell'impianto di corso Colombo possa essere quella delle grandi occasioni: "Sulla base di quanto ha dimostrato la squadra in questo avvio di stagione, mi auguro che la città possa iniziare a rispondere in maniera più decisa rispetto al passato".