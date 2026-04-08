Pallanuoto | Il Settebello batte la Croazia e stacca il pass per le Super Final, in acqua anche Del Lungo e Bruni

Percorso netto per il Settebello ad Alessandropoli. L’Italia supera anche la Croazia per 13-11, centrando la terza vittoria su tre nel girone B e confermando un cammino impeccabile nel torneo preliminare di World Cup. Decisivo Matteo Iocchi Gratta, miglior marcatore con tre reti, in una gara sempre condotta dagli azzurri, capaci anche di toccare il +4.

Il successo vale l’accesso alla Super Final di Sydney (22-26 luglio) e proietta la squadra di Campagna nel girone C della seconda fase, dove esordirà giovedì alle 18:45 contro la Grecia.

Partita intensa e fisica, ricca di espulsioni sin dalle prime battute. L’Italia parte forte, mantiene lucidità nei momenti chiave e trova in Nicosia un baluardo tra i pali, soprattutto nelle situazioni di inferiorità. Dopo l’equilibrio di metà gara (7-7), gli azzurri cambiano marcia nel terzo periodo, costruendo il break decisivo fino al 13-9, prima del tentativo finale di rimonta croato.

In acqua anche il portiere della Rari Nantes Savona, Marco Del Lungo, pronto ad alternarsi con Gianmarco Nicosia, e il centroboa biancorosso Lorenzo Bruni.

Soddisfatto il CT Campagna: “Abbiamo raggiunto l’obiettivo della Super Final giocando una buona pallanuoto. È stata una battaglia, ma i ragazzi hanno risposto con attenzione e abnegazione. Ora servirà lo stesso approccio nelle prossime sfide”.

ITALIA-CROAZIA 13-11

ITALIA: M. Del Lungo, F. Cassia 2 (1 rig.), S. Guerrato 1, G. Cannella 2, F. Ferrero 1 (rig.), E. Di Somma 1, V. Dolce 1, T. Gianazza 1, M. Iocchi Gratta 3, L. Bruni, E. Campopiano, A. Carnesecchi 1, G. Nicosia, J. Alesiani. All. Campagna

CROAZIA: M. Bijac, R. Buric 1, L. Fatovic, V. Toncinic 1, F. Lazic 2, R. Akrap, T. Radan 1, M. Zuvela, V. Pavlic 2 (1 rig.), T. Brubnjak 1, Z. Butic 1 (rig.), K. Kharkov 2 (1 rig.), M. Cubranic, M. Curkovic. All. Tucak

Arbitri: Zwart (NED) e Kis (SRB)

Note: parziali 2-1, 5-6, 4-2, 2-2. Usciti per limite di falli Guerrato (I), Di Somma (I) e Kharkov (C) nel terzo tempo, Dolce (I) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 7/16 + 3 rigori e Croazia 6/19 + 3 rigori. Bijac (C) para un rigore a Iocchi Gratta nel quarto tempo. Espulso per proteste Campopiano (I) a 7'13" del secondo tempo sul 7-6. Ammonito il tecnico Tucak (C) nel terzo tempo. Nel terzo tempo Del Lungo (I) subentra a Nicosia che rientra nel quarto tempo.

IL SETTEBELLO AD ALESSANDROPOLI. I sedici atleti convocati sono Marco Del Lungo (Banco BPM RN Savona), Francesco Lorenzo Cassia (Pro Recco Waterpolo), Stefano Guerrato (AN Brescia Team), Giacomo Cannella (Pro Recco Waterpolo), Filippo Ferrero (AN Brescia Team), Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Vincenzo Dolce (AN Brescia Team), Tommaso Gianazza (AN Brescia Team), Matteo Iocchi Gratta (Pro Recco), Lorenzo Bruni (Banco BPM RN Savona), Mario Del Basso (AN Brescia Team), Alessandro Carnesecchi (Ortigia 1928), Gianmarco Nicosia (Pro Recco Waterpolo), Jacopo Alesiani (AN Brescia Team), Eduardo Campopiano (De Akker) e Alessandro Balzarini (AN Brescia Team). Completano lo staff, insieme al ct Campagna, il direttore sportivo Stefano Tempesti, l'assistente tecnico Goran Volarevic, il team manager Daniele Bianchi, il preparatore atletico Alessandro Amato, il medico Vincenzo Ciaccio, il fisioterapista Michele Mannarini e il video-analista Paolo Baiardini.

World Cup 2026 - Division I

Girone A: Ungheria 8, Grecia 3, Serbia 3, Olanda 1

Girone B: Italia 9, Spagna 3, Croazia 3, Stati Uniti 0

Mercoledì 8 aprile

Girone A

Serbia-Ungheria 10-12 (3-2, 3-2, 5-3, 1-3)

Olanda-Grecia 11-14 (3-4, 4-4, 2-2, 2-4)

Girone B

Italia-Croazia 13-11 (2-1, 5-6, 4-2, 2-2)

18:45 Spagna-Stati Uniti

precedenti

Lunedì 6 aprile

Girone A

Serbia-Olanda 15-11 (5-4, 2-2, 4-4, 4-1)

Ungheria-Grecia 13-12 (3-2, 3-5, 4-3, 3-2)

Girone B

Italia-Spagna 12-10 (2-3, 2-1, 3-3, 5-3)

Croazia-Stati Uniti 16-7 (4-1, 5-1, 4-3, 3-2)

Martedì 7 aprile

Girone A

Olanda-Ungheria 15-16 dtr (4-3, 0-3, 3-2, 4-3; tr 4-5)

Grecia-Serbia 16-15 (3-4, 4-7, 6-3, 3-1)

Girone B

Spagna-Croazia 14-10 (4-3, 5-2, 2-2, 3-3)

Stati Uniti-Italia 8-15 (3-4, 0-3, 4-5, 1-3)

Giovedì 9 aprile

Girone D

12:30 Serbia-4B

14:30 3B-Olanda

Girone C

16:30 Ungheria-2B

18:45 Italia-Grecia

Sabato 11 aprile

Girone D

12:30 3B-4B

14:30 3A-4A

Girone C

16:30 1A-2A

18:45 1B-2B

Domenica 12 aprile

Girone D

08:00 3A-3B

10:00 4A-4B

Girone C

12:00 2A-2B

14:00 1A-1B