Savona | Due società rispondono alla manifestazione d’interesse per la gestione di un anno della Piscina Zanelli

Sono due le società sportive che hanno aderito alla manifestazione d’interesse per la gestione della piscina Zanelli per i prossimi 12 mesi. L’avviso è stato indetto a inizio marzo e consentirà di avere un “periodo ponte” di gestione dell’impianto per arrivare poi all’intervento di copertura della seconda vasca. A manifestare il loro interesse sarebbero stati, secondo indiscrezioni, la Rari Nantes e l’Amatori Nuoto.

La procedura negoziata per affidare in gestione l’impianto per un solo anno (l’attuale gestione scade il 31 marzo) potrà garantire infatti il tempo necessario ad approvare il progetto di copertura della seconda vasca e a metterlo in gara. Con la procedura negoziata, intanto, sarà possibile aprire il nuovo impianto già a partire dalla prossima estate.

Il Comune nel 2025 aveva avviato la procedura prevista dalla riforma dello sport (Legge 38/2021) per affidare la gestione dell’impianto alla Rari Nantes Savona, che aveva presentato un progetto di project financing di ristrutturazione con copertura del secondo lotto, nuova centrale termica, rifacimento del tetto e pannelli fotovoltaici.

La legge avrebbe permesso un affidamento rapido della concessione, ma recenti chiarimenti normativi e una nota della Presidenza del Consiglio, in seguito a indicazioni ANAC, hanno limitato l’applicazione di questa procedura. Per questo il Comune dovrà seguire la procedura del partenariato pubblico-privato, con tempi leggermente più lunghi.

Nel frattempo è stata prevista una gestione temporanea di un anno, tramite procedura negoziata, per garantire la continuità dell’impianto mentre si approva e si mette a gara il progetto definitivo.