Pallanuoto | La loanese Gaia Gattuso è d'argento, secondo posto insieme alla Liguria al Torneo delle Regioni

Grande motivo di orgoglio per Loano e per tutto il movimento sportivo locale: la giovane atleta Gaia Gattuso ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento con la rappresentativa ligure al Trofeo delle Regioni di pallanuoto femminile Under 15.



La giocatrice loanese, in forza al Bogliasco, è stata tra le protagoniste di un percorso straordinario che ha visto la Liguria arrivare fino all’atto conclusivo della competizione, disputato presso il Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa.



La finale contro la Lombardia è stata combattutissima e ricca di emozioni. Dopo quattro tempi equilibrati, chiusi sul punteggio di 5-5, la formazione ligure ha dimostrato grande carattere riuscendo a rimontare nel finale e portare la sfida ai tiri di rigore. Dal dischetto, però, la Lombardia si è dimostrata più precisa, imponendosi 9-8 e conquistando il titolo.



Per la Liguria si tratta del secondo anno consecutivo chiuso a un passo dalla vittoria, ma il valore del risultato resta altissimo.