Pallanuoto | Vittoria internazionale per gli Esordienti del Doria Nuoto Loano, primo posto in bacheca nel Principato di Monaco

Risultato positivo dala pallanuoto per il Doria Nuoto Loano: lo scorso 8 marzo è infatti arrivata la vittoria nella categoria Esordienti al tTrneo Internazionale disputato nel Principato di Monaco.

Nella piscina del complesso Louis II, la formazione loanese ha affrontato diverse realtà locali distinguendosi per organizzazione e continuità di gioco. I giovani atleti hanno infatti vinto tutte e sei le partite in programma, mostrando una buona solidità sia dal punto di vista atletico sia tattico.

Al fischio finale sono scattati i festeggiamenti che hanno coinvolto l’intero gruppo squadra. Alla soddisfazione dei ragazzi per il risultato raggiunto si è aggiunto il costante sostegno dei genitori presenti sugli spalti, che hanno seguito la squadra con grande partecipazione per tutta la giornata.

L’entusiasmo condiviso al termine del torneo ha evidenziato non solo il valore sportivo del primo posto, ma anche il forte legame tra i giovani atleti, rendendo la trasferta un momento di crescita e condivisione oltre che di competizione.

Per lo staff tecnico, il successo ottenuto in terra monegasca rappresenta un’ulteriore conferma del percorso intrapreso dal gruppo. Al di là del trofeo, la dirigenza ha sottolineato con soddisfazione l’atteggiamento dei ragazzi e il clima positivo che ha accompagnato l’intera manifestazione.



Gli atleti scesi in acqua:

Federico Cotrone, Ruggero Matteo, Staricco Giovanni, Bertone Davide, Bottelli Filippo, Staricco Vittorio, Genta Andrea, Pierucci Leonardo, Caruso Alessandro, Pastorino Andrea, De Francisci Daniele, Ruggero Diego.