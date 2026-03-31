Nuoto | Piscina Zanelli: gestione prorogata alla Rari Nantes per tre mesi

In attesa della gara che dovrà essere indetta dal Comune di Savona, la gestione della piscina Zanelli e stata prorogata alla società Rari Nantes per i prossimi tre mesi.

Un atto necessario, come spiega la determina di Palazzo Sisto per "evitare interruzioni del pubblico servizio e garantire la piena funzionalità della struttura".

I tre mesi decorreranno dal 1° aprile e la cifra prevista è di 53mila euro.

Il Comune aveva ufficialmente interrotto la procedura di gara per l’affidamento annuale dell’impianto sportivo cittadino: una decisione, formalizzata con una determina dirigenziale, nata dalla necessità di correggere diverse criticità emerse nei documenti di gara originali.

Alla manifestazione di interesse, entro i termini del 17 marzo, avevano i risposto due soggetti (la Rari Nantes e l’Amatori Nuoto): un esame approfondito degli uffici comunali, però, ha spinto l'amministrazione a congelare l'iter. Tra i motivi principali del provvedimento ci sono alcuni parametri tecnici giudicati inadeguati o incompleti.