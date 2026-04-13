Pallanuoto | Rari Nantes Savona, ufficiale il rinnovo con coach Angelini per il prossimo triennio: "L'obiettivo è colmare il gap con gli altri team"

La nota biancorossa:

La Rari Nantes Savona ha il piacere di comunicare il rinnovo del contratto con l’allenatore Alberto Angelini per le prossime tre stagioni agonistiche. Con la conferma di Angelini la società biancorossa intende dare il via ad un nuovo corso, valorizzando la prima squadra e tutto il settore pallanuoto. Da oggi si comincia a lavorare per programmare il futuro con ambizioni degne del blasone della Rari.

Afferma, Alberto Angelini: “Sono contento che la società abbia deciso di continuare insieme questo percorso con l’obiettivo di mantenere alto il prestigio di questa storica associazione e, con la collaborazione di tutti, colmare il gap che ci divide dalle altre squadre, che comunque non è mai stato un freno alle nostre ambizioni, consentendoci di raggiungere importanti risultati”.

Dichiarano il presidente, Daniele Polti, e il vice presidente, Giuseppe Gervasio: “Contrariamente alle voci di un possibile addio di Alberto Angelini alla Rari, con la consueta armonia, siamo giunti con soddisfazione al rinnovo del contratto per i prossimi tre anni. Avendo messo a posto il primo importante tassello, d’ora in poi lavoreremo per l’impostazione della squadra per il prossimo anno con la fortissima volontà di allestire una formazione competitiva”.