Pallanuoto. Brescia parte forte, la Rari cede il passo: a Mompiano biancorossi ko 11-15

Sconfitta per la Rari Nantes Savona nella 19esima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto. Al Centro Natatorio di Mompiano l’AN Brescia fa valere il fattore campo e si impone con il punteggio di 15-11 al termine di un match indirizzato fin dalle prime battute.

A risultare decisivo è stato infatti l’avvio fulmineo dei padroni di casa, capaci di chiudere il primo tempo con un netto 6-2 che ha subito messo in salita la gara per i biancorossi. Nel prosieguo dell’incontro il confronto è stato molto più equilibrato, ma il margine accumulato da Brescia nei minuti iniziali ha permesso ai lombardi di gestire il vantaggio fino alla sirena finale.

I parziali dei tempi raccontano infatti di una partita poi giocata punto a punto: 4-3 Brescia nel secondo tempo, 2-2 nel terzo e 4-3 in favore della Rari nell’ultima frazione.

Per la formazione savonese sono andati a segno con una doppietta Occhione, Bruni e Guidi, mentre una rete ciascuno è stata realizzata da Damonte, Rizzo, Gullotta, Condemi e Marini.

La Rari Nantes Savona rimane così al terzo posto in classifica con 48 punti. L’AN Brescia consolida invece la seconda posizione, portandosi a +6 proprio sui liguri e restando in scia della capolista Pro Recco nella corsa ai vertici del campionato. Le squadre di Angelini e Bovo si ritroveranno, con tutta probabilità, nella semifinale dei playoff Scudetto.





A.N. BRESCIA – BANCO BPM R.N. SAVONA 15 – 11

Parziali (6 – 2) (4 – 3) (2 – 2) (3 – 4)



TABELLINO

Formazioni

A.N. BRESCIA: Baggi Necchi, Del Basso 1, Guerrato 2, Lodi, Ferrero 2 (di cui 1 su rigore), Popadic 6 (di cui 1 su rigore), Dolce 3 (di cui 1 su rigore), Gianazza, Alesiani, Viskovic 1, Casanova, Giri, Massenza Milani, Gritti.

Allenatore Alessandro Bovo.



BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi, Damonte 1, Figlioli, Occhione 2, Rizzo 1 (su rigore), Gullotta 1, Bruni 2, Condemi 1, Guidi 2, Leienweber, Marini 1, Giotta Lucifero, Turazzini.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Alessandro Severo di Roma e Massimo Calabrò di Macerata.

Delegato Fin: Luca Bianco di Gavardo (Brescia).



Superiorità numeriche:

A.N. BRESCIA: 9 / 16 + 3 rigori realizzati.

BANCO BPM R.N. SAVONA: 6 / 16 + 1 rigore realizzato.



Note:

Usciti per 3 falli: a 0’25” dalla fine del 2° tempo Guidi (Savona); a 0’13” dalla fine del 3° tempo Lodi (Brescia); a 5’19” dalla fine del 4° tempo Occhione (Savona).

A 4’23” dalla fine del 4° tempo Gullotta (Savona) ha fallito un rigore (parato).