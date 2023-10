Volley: è iniziato a Sanremo il Memorial Tessitore

Gran finale, come succede ormai da diverse edizioni, per la 39a Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore, la kermesse di pallavolo creata nel 1985 dalla Nuova Lega Pallavolo Sanremo, con un importante appuntamento giovanile al maschile, che segue il test match di A1 femminile Chieri-Le Cannet del 23 settembre e il torneo Under 14F dello scorso fine settimana.

In questo weekend, al Mercato dei Fiori di Valle Armea, sui due campi intitolati ad Enrico Chiavari, va in scena un torneo riservato alla categoria Under 15M. Al via otto formazioni, cinque delle quali sono state tra le protagoniste (si sono piazzate nei primi otto posti) dell’ultima finale nazionale, disputata nello scorso mese di maggio.

Non è azzardato dunque poter affermare che nella Città dei Fiori è possibile vedere all’opera alcuni tra i giocatori che tra qualche anno calcheranno i massimi palcoscenici e vestiranno la maglia azzurra, come già successo per alcuni dei ragazzi visti all’opera in questi anni (il torneo giovanile maschile è stato inserito per la prima volta nell’ambito del Tessitore nel 2016).

Le prime due sfide, in programma sabato alle ore 13.20, vedono impegnate le formazioni del girone A, vale a dire Diavoli Power Brugherio Milano, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Parella Torino e Toirano Volley (sorteggio abbinamenti alle ore 12). Alle 14.45 tocca alle compagini del gruppo B, ovvero Diaenergy Montichiari, Colombo Genova, Bper Modena e Sant’Anna San Mauro Torinese. La prima giornata prosegue sino alle 19 con la fase di classificazione, mentre domenica mattina (ore 9) scatta la fase playoff, a partire dai quarti di finale. La finale per il 1° e 2° posto è fissata per le ore 16.30.

Nel 2022 ad imporsi fu il Colombo Genova, poi terzo alle finali nazionali. I favori del pronostico vanno al team dei Diavoli Power Brugherio, più volte presenti e finalisti a Sanremo, ma non ancora saliti sul gradino più alto del podio. Da seguire anche i portacolori di Piacenza e Modena, club la cui prima squadra milita in A1.

Attesi anche molti familiari ed alcuni addetti ai lavori.

Nella giornata di domenica è prevista anche la consulta dei dirigenti regionali della Fipav.

Questo l’albo d’oro: 2016: Colombo Genova, 2017 Volley Segrate, 2018 e 2019 Lube Civitanova, 2020 e 2021 non disputato, 2022 Colombo Genova.

La 39a Sanremo Cup, dal 1993 abbinata al Memorial Dado Tessitore, è organizzata dalla Nuova Lega Pallavolo sotto l’egida della Federazione Italiana Pallavolo ed è inserita nel calendario manifestazioni 2023 del Comune di Sanremo, è sostenuta dal Laboratorio CT (sponsor) ed è patrocinata da Regione Liguria, Coni Liguria, Provincia di Imperia, Csen Imperia e Panathlon Club Imperia-Sanremo.

A questo link dettagli e curiosità sulla manifestazione: https://online.anyflip.com/tuie/atdn/mobile/index.html