Calcio, Imperia. Giancarlo Riolfo chiude il rapporto con i nerazzurri, il tecnico va allo United Riccione

E' finita dopo pochi mesi l'esperienza di Giancarlo Riolfo all'Imperia.

Il consulente di mercato nerazzurro ha infatti terminato il rapporto con il club del presidente Gramondo.

L'allenatore andorese torna in panchina alla guida dello United Riccione, in Serie D

La nota ufficiale:

Approfittando dell'occasione per augurargli il meglio, lo ringraziamo per il lavoro svolto sperando di collaborare nuovamente insieme in futuro.