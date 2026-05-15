Calcio | Vado. Tarabotto conferma le voci sulla rinuncia alla Serie C: "Ho già parlato con la squadra, potremmo ripartire dall'Eccellenza"

Il verdetto sembra vicino a essere scritto. Nonostante la vittoria del campionato ottenuta sul campo, il Vado è a un passo dal rinunciare alla Serie C. Il presidente Franco Tarabotto ha spiegato le ragioni di questa decisione

« I costi per il passaggio a una S.r.l. sono a dir poco importanti. L'esborso è importante quando si ha un piano di rientro già rateizzato. Nella vita bisogna prendere delle decisioni: il problema non sono i soldi ma spenderli bene».

Sebbene il Presidente attenda ancora un parere tecnico da parte di un professionista incaricato di interfacciarsi con la Federazione, le speranze di un dietrofront sono ridotte al lumicino. «Se mi arrivano le notizie giuste dalla Lega bene, altrimenti ho già detto di no. Ne ho già parlato con i giocatori oggi pomeriggio».

L'ipotesi concreta è la ripartenza dall'Eccellenza. «Mi tengo il titolo e farò altre cose - conclude Tarabotto - sarò quello che ha vinto ma non sale. Ho la gestione del campo fino al 2037. Valuterò cosa fare e con chi»