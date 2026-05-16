Il Vado rinuncia alla Serie C? Il sindaco Gilardi: "E' una scelta del presidente, prima di prendere decisioni è giusto ragionarci"

"Sono scelte del presidente, della società e prima di prendere decisioni è giusto ragionarci".

Così il Sindaco di Vado Fabio Gilardi dopo le dichiarazioni del numero 1 della società rossoblu Franco Tarabotto che ieri ha annunciato che potrebbe non iscriversi al campionato di Serie C dopo la vittoria del campionato due settimane fa.

« I costi per il passaggio a una S.r.l. sono a dir poco importanti. L'esborso è importante quando si ha un piano di rientro già rateizzato. Nella vita bisogna prendere delle decisioni: il problema non sono i soldi ma spenderli bene" ha dichiarato il presidente del Vado

Il Presidente attenderà comunque ancora un parere tecnico da parte di un professionista incaricato di interfacciarsi con la Federazione. Anche se le speranze di un dietrofront sono ridotte al minimo. «Se mi arrivano le notizie giuste dalla Lega bene, altrimenti ho già detto di no. Ne ho già parlato con i giocatori oggi pomeriggio (ieri.ndr)» ha proseguito.

Tra i temi "caldi" anche la sistemazione dello stadio Chittolina che dovrà essere in regola per disputare il campionato professionistico.

"Sulla questione dell'impianto siamo facendo ragionamenti con loro anche per trovare risorse rendendolo rispondente ai criteri della serie C. C'è già uno studio di fattibilità - prosegue il primo cittadino vadese - Faremo un incontro la prossima settimana con Tarabotto. Il contributo se lo possiamo dare noi lo diamo".

"Avere una squadra in serie C è certamente un orgoglio ma la società è giusto che rifletta in maniera puntuale e precisa su quello che sarà il futuro" conclude Gilardi.

