Coppa delle Alpi | Il grande calcio Under 14 sbarca nel Ponente: Liguria con Veneto, Friuli e Piemonte-VdA nel girone B

Il Ponente ligure si prepara a diventare il centro del calcio giovanile del Nord Italia. È stata presentata questo pomeriggio, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue a Sanremo, la prima edizione della Coppa delle Alpi – Memorial Antonio Sonno, torneo nazionale riservato alle rappresentative Under 14 e organizzato dal Comitato Regionale Liguria della FIGC-Lega Nazionale Dilettanti.

Dal 29 maggio al 1° giugno otto selezioni regionali e provinciali si sfideranno in una manifestazione che mette insieme talento, territorio e memoria sportiva. In campo ci saranno Liguria, Piemonte-Valle d’Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Sardegna, Trento e Bolzano, con gare distribuite tra Sanremo, Arma di Taggia, Andora, Ceriale, Loano e Pietra Ligure.

Il sorteggio ha inserito la Liguria nel Girone B, insieme a Veneto, Friuli Venezia Giulia e Piemonte-Valle d’Aosta. Un raggruppamento subito interessante, con la rappresentativa ligure chiamata a misurarsi contro tre scuole calcistiche storicamente competitive nel panorama giovanile. Nel Girone A spazio invece a Trento, Lombardia, Sardegna e Bolzano.

La formula è semplice e immediata: due gironi da quattro squadre, gare di sola andata e poi finali incrociate nell’ultima giornata. Le prime dei due gruppi si contenderanno il trofeo, le seconde giocheranno per il terzo posto, le terze per il quinto e le quarte per il settimo. Un format che garantirà a tutte le rappresentative quattro partite e quindi un percorso completo di confronto tecnico.

Per la Liguria l’esordio sarà subito significativo: venerdì 29 maggio ad Arma di Taggia, allo stadio “Ezio Sclavi”, contro il Friuli Venezia Giulia. Il giorno successivo la selezione ligure affronterà il Veneto ad Andora, mentre il 31 maggio chiuderà il girone contro il Piemonte-Valle d’Aosta, sempre ad Andora. Tre partite che diranno molto sulle ambizioni della rappresentativa di casa.

La manifestazione è dedicata ad Antonio Sonno, figura storica del calcio dilettantistico ligure. Nato a Torgiano nel 1947 e poi legato profondamente a Sanremo, Sonno fu arbitro, commissario di campo, presidente del Comitato provinciale imperiese FIGC-LND dal 1985 al 2004 e successivamente presidente del Comitato Regionale Liguria. Il torneo arriva a dieci anni dalla sua scomparsa e vuole ricordarne il contributo attraverso ciò che più rappresenta il futuro del movimento: i giovani.

“Questa prima edizione rappresenta per noi un appuntamento di particolare valore, non soltanto sul piano sportivo, ma anche su quello umano e istituzionale”, ha sottolineato il presidente della LND Liguria Giulio Ivaldi. “Dedicare questa manifestazione alla memoria di Antonio Sonno significa rendere omaggio a una figura che ha segnato profondamente la storia del calcio dilettantistico ligure. Allo stesso tempo, questo torneo ci permette di mettere al centro i ragazzi, le rappresentative Under 14 e il lavoro dei territori”.

Il vicepresidente Giovanni Balestrino ha evidenziato soprattutto il valore formativo dell’evento: “Il torneo nasce con un’idea chiara: dare ai migliori giovani delle rappresentative regionali un contesto serio, qualificato e stimolante in cui misurarsi, crescere e vivere un’esperienza sportiva significativa. Il valore di una competizione come questa non si esaurisce nei risultati, ma sta nel confronto tra realtà diverse e nella possibilità di rappresentare il proprio territorio”.

Sulla stessa linea il vicepresidente vicario Giovanni Pampana: “Organizzare la prima edizione significa assumersi una responsabilità importante, ma anche dare un segnale preciso: il calcio giovanile dilettantistico merita attenzione, qualità organizzativa e occasioni capaci di lasciare un segno”.

Per Sanremo e per il Ponente, la Coppa delle Alpi sarà anche una vetrina sportiva e turistica. “È motivo di vera soddisfazione che Sanremo e il ponente ligure siano stati scelti come palcoscenico per la prima edizione della Coppa delle Alpi”, ha dichiarato l’assessore allo Sport e al Turismo Alessandro Sindoni. “Accogliere delegazioni di otto diverse regioni significa celebrare il futuro del calcio giovanile e confermare la nostra vocazione per il turismo sportivo”.

Toccante anche il pensiero di Sergio Sonno, figlio di Antonio: “L’unica cosa a cui tengo è ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione del torneo in nome di mio papà”.

Le gare avranno una durata di due tempi da 35 minuti. Ogni rappresentativa potrà convocare fino a 20 giocatori, nati nel 2012, con la possibilità di inserire fino a cinque ragazzi del 2013. Nella finale per il primo posto, in caso di parità, sono previsti due tempi supplementari da dieci minuti ed eventuali rigori; nelle altre finali si andrà direttamente ai tiri dal dischetto.

I gironi

Girone A: Trento, Lombardia, Sardegna, Bolzano

Girone B: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte-Valle d’Aosta, Liguria



Il calendario

Venerdì 29 maggio

Trento-Sardegna, Loano, ore 18

Lombardia-Bolzano, Pietra Ligure, ore 18

Veneto-Piemonte Valle d’Aosta, Ceriale, ore 18

Friuli Venezia Giulia-Liguria, Arma di Taggia, ore 18

Sabato 30 maggio

Sardegna-Lombardia, Loano, ore 17

Bolzano-Trento, Pietra Ligure, ore 17

Piemonte Valle d’Aosta-Friuli Venezia Giulia, Ceriale, ore 17

Liguria-Veneto, Andora, ore 17

Domenica 31 maggio

Lombardia-Trento, Loano, ore 17

Sardegna-Bolzano, Pietra Ligure, ore 17

Friuli Venezia Giulia-Veneto, Ceriale, ore 17

Piemonte Valle d’Aosta-Liguria, Andora, ore 17

Lunedì 1° giugno – Finali

Finale 7°/8° posto: 4ª Girone A-4ª Girone B, Pietra Ligure, ore 10

Finale 5°/6° posto: 3ª Girone A-3ª Girone B, Loano, ore 10

Finale 3°/4° posto: 2ª Girone A-2ª Girone B, Sanremo, ore 10

Finale 1°/2° posto: 1ª Girone A-1ª Girone B, Sanremo, ore 12