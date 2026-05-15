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Calcio | 15 maggio 2026, 12:58

Calcio | U.S. Albenga. Una nuova cordata parteciperà all'asta del marchio, Davide Conoscenti: "Non vogliamo che l'identità venga dispersa"

Calcio | U.S. Albenga. Una nuova cordata parteciperà all'asta del marchio, Davide Conoscenti: &quot;Non vogliamo che l'identità venga dispersa&quot;

Mancano tre settimane all’asta per l’assegnazione del marchio dell’U.S. Albenga e una nuova cordata si è fatta avanti per provare ad aggiudicarsi lo stemma bianconero.

A confermarlo è Davide Conoscenti, volto noto dell’ambiente calcistico e rappresentante della nuova iniziativa.

“Un gruppo di giovani imprenditori e professionisti ingauni starebbe valutando concretamente la partecipazione all’asta per l’acquisto del marchio Unione Sportiva Albenga 1928, con l’obiettivo di preservare una realtà storica profondamente legata al territorio e alla comunità albenganese.

L’iniziativa - racconta Conoscenti -  nasce dalla volontà di tutelare il nome, la storia e l’identità sportiva dell’Albenga, evitando che un simbolo così rappresentativo della città possa andare disperso. I promotori, tutti giovani ingauni accomunati dall’attaccamento ai colori bianconeri e alla tradizione calcistica cittadina, starebbero infatti valutando di intervenire direttamente nell’asta relativa al marchio.

Al momento non sono stati ancora  definiti i dettagli dell’operazione, ma il progetto avrebbe come finalità quella di mantenere il marchio legato alla città di Albenga e di porre le basi per un possibile percorso futuro che consenta di conservare viva una realtà sportiva alla quale il territorio è storicamente molto affezionato. Non è nostra intenzione dar vita a una sorta di competizione con altre proposte cittadine: è nostra intenzione tutelare il marchio da possibili offerte esterne. Nel caso prevalesse una proposta derivante da Albenga saremmo pronti a offrire il nostro contributo"

Redazione

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