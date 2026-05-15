Calcio | Il Pontelungo resta società referente per il Riva, in attesa della procedura di gara

L’asta del marchio dell’U.S. Albenga, le novità dirigenziali del Pontelungo e la nascita della San Michele: negli ultimi giorni il calcio ingauno è stato al centro di numerose novità.

Un ulteriore aggiornamento riguarda lo stadio Riva, con la proroga del Pontelungo come società referente dell’impianto.

Già un anno fa l’amministrazione comunale ingauna aveva individuato il club granata come punto di riferimento per la gestione e la cura dello stadio di viale Olimpia. Un incarico che sarà prolungato anche nelle prossime settimane, in attesa della procedura di gara prevista prima dell’inizio della nuova stagione calcistica.

La precisazione è arrivata direttamente dagli uffici di Piazza San Michele