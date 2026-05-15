Calcio | Pontelungo. Salvatore Curri passa alla direzione dell'area tecnica

La nota granata:

Il Pontelungo 1949 comunica un importante novità nell’assetto dirigenziale in vista della nuova stagione sportiva.

Dopo tre anni ricoperti con grande professionalità e dedizione nel ruolo di Direttore Sportivo, Salvatore Curri assumerà a partire da questa stagione il nuovo incarico di Direttore dell’Area Tecnica.

La scelta si inserisce in un’ottica di potenziamento e riorganizzazione dell’intero organigramma societario, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la struttura dirigenziale e garantire una gestione sempre più efficace e moderna delle dinamiche sportive e tecniche del club.

Il Pontelungo 1949 augura a Salvatore Curri buon lavoro nel nuovo ruolo, certo che la sua esperienza e la conoscenza maturata negli anni all’interno della società rappresenteranno un valore aggiunto fondamentale per il prosieguo del progetto sportivo.

