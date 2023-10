Giudice Sportivo, Promozione. La denuncia di un osservatore arbitrale: "Aggredito a Rapallo", la palla alla procura federale

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 8/10/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 8/10/2023

RAPALLO R.1914 RIVAROLESE - LITTLE CLUB JAMES

Il G.S.

• Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;

• Atteso che, nello stesso, il ddg riporta, oltre alle decisioni disciplinari adottate ed altri fatti accaduti a carico dei sostenitori locali che "l'OA, designato per la gara, si doveva recare nello spogliatoio riservato alla terna per il colloquio post-gara scortato dai Carabinieri, che mi riferiva aver dovuto chiamare a seguito di un parapiglia creatosi pochi minuti prima del termine della gara in cui veniva aggredito"; 23/21

• Considerato che il predetto O.A. faceva pervenire a Questo G.S. una memoria che, di seguito si riporta integralmente: "Il sott.to ....omissis.... appartenente alla sezione di Genova e Organo Tecnico presso il CRA-Liguria dichiaro quanto segue: Venivo designato come Organo Tecnico nella gara RAPALLO R.1914 RIVAROLESE - LITTLE CLUB JAMES n.148 di PROMOZIONE girone B del Comitato/Delegazione LND LIGURIA, giornata 5 and. del 08-10-2023 la partita disputata presso il campo sportivo Macera sito in Via della liberta’ 87 nel comune di Rapallo (GE). Al 4’ minuto dei 6’ di recupero del 2 tempo dalla tribuna mi dirigevo verso la zona spogliatoi, vista e percepita situazione di pericolo per la terna, il cancello che delimita la zona pubblico e ingresso tunnel spogliatoi era regolarmente aperto, e nessuna presenza di addetto-custode della società locale. Entravo per fornire supporto e protezione nei confronti dei componenti della terna in quanto l’intenzione dei presenti era chiaramente quella di aspettarli per vendicarsi dell’operato arbitrale in campo. Ho controllato com’era la situazione per vedere come si presentava, a quel punto una persona sbatteva violentemente la porta chiudendola, bussavo e aprivo lentamente la porta, mi trovavo davanti alcuni calciatori sostituiti espulsi e alcuni dirigenti della squadra locale per un totale di 5/6 persone, oltre un calciatore della squadra ospite che assisteva all’episodio. Uno degli stessi mi chiedeva di identificarmi, mi qualificavo come Osservatore Arbitrale e un calciatore locale mi diceva di essere un Carabiniere e mi intimava di uscire, avendo lui il potere di mandarmi via. A quel punto venivo insultato e aggredito verbalmente e poi fisicamente.

I soggetti menzionati, appartenenti alla società Rapallo, mi accerchiavano e spingevano verso la porta d’uscita, a quel punto subivo un violento colpo alla schiena che mi provocava un forte dolore. Non riuscivo a identificare chiaramente chi mi colpiva. Uscito subito dopo chiamavo il 112 e chiedevo di mandare una pattuglia dei Carabinieri, essendo stato vittima di violenza fisica da persone della società locale (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE). Le autorità arrivate al campo mi chiedevano se sono stato io a chiamare e mi sono qualificato per il lavoro che svolgo per AIA in qualità di dirigente e osservatore arbitrale, prendono i miei dati e successivamente mi accompagnavano/scortavano nello spogliatoio della terna per effettuare il colloquio della prestazione arbitrale. All’uscita erano ancora presenti i Carabinieri e mi hanno accompagnato verso l’uscita a prendere il veicolo posteggiato fuori. Al ritorno verso casa accusavo ancora dei dolori alla schiena e mi sono recato al PS San Martino di Genova per accertamenti. Allego referto PS" ;

• Visto il referto medico del P.S. del nosocomio, in cui, alla valutazione medica si legge: "algie alla colonna dorso-lombare a seguito di trauma contusivo da aggressione mentre si trovava a una partita di calcio in qualità di osservatore arbitrale. Nega traumi e algie in altre sedi. Clinicamente presenza di ecchimosi multiple in regione paravertebrale colonna dorsale, dolorabilità diffusa alla palpazione, non irradiazione agli aa.ii. Si richiede controllo RX", venendo, poi dimesso con un prognosi di 5 gg. salvo complicazioni;

• Considerato che il ddg - il cui solo referto, unitamente a quelli degli altri ufficiali di gara o del Commissario di Campo, ai sensi dell'art. 62, comma 1 CGS, fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione delle gare - riporta l'accaduto de relato e sommariamente sul proprio referto;

• Considerato, altresì, che, nell'occasione, il predetto O.A., non ricopriva anche la funzione di Commissario di Campo;

• Atteso che, dalla sia pur dettagliata ricostruzione del citato O.A., risulta, comunque ed a prescindere, impossibile a Questo G.S., individuare alcuno dei partecipanti ai fatti denunciati, men che meno individuare fra essi tesserati, eventualmente coinvolti;

• Ritenuto, comunque, ad avviso di Questo G.S., valutare l'opportunità e la necessità di effettuare le indagini del caso da parte della Procura Federale, considerata la gravità dei fatti esposti;

DISPONE

• Di deliberare esclusivamente sui fatti riportati a referto di gara e di non assumere alcuna decisione circa l'episodio di cui trattasi, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per le valutazioni del caso e per l'eventuale espletamento delle indagini ritenute necessarie.

Firmato Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 200,00

RAPALLO R.1914 RIVAROLESE

Per il comportamento tenuto da diversi propri sostenitori, durante il secondo tempo, i quali contestavano l'operato della terna arbitrale a più riprese e anche con espressioni gravemente irriguardose ed ingiuriose e, financo, minacciose. A fine gara, poi, un gruppo di circa 10 spettatori si avvicinavano al cancello che separa la tribuna dall'area riservata agli spogliatoi, adiacente al recinto di gioco, per protestare con veemenza verso l'operato della terna, attendendo l'uscita dei dd.d.g. e della società ospitata. Sempre a fine gara, inoltre, si creava un capannello di tesserati della società, in corrispondenza del corridoio che collega il recinto di gioco all'area degli spogliatoi, che impediva alla terna di rientrare immediatamente e in sicurezza nel proprio spogliatoio; in tale occasione, un tesserato della società, che il ddg non riusciva ad identificare, gli rivolgeva un'espressione gravemente minacciosa, mentre i dirigenti della società si prodigavano per riportare l'ordine e riuscivano a far rientrare i propri tesserati nel loro spogliatoio dopo qualche minuto (sanzione attenuata per il fattivo intervento dei dirigenti).

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

LAI FABIO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CIAMBRIGNONI DANILO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

SCHIAZZA CORRADO (LITTLE CLUB JAMES)

A seguito di una decisione di un AA, non condivisa, mentre quest'ultimo si trovava ancora all'altezza della linea mediana del campo, si rivolgeva al medesimo AA in maniera irrispettosa e, andandogli incontro, gli urlava un'espressione gravemente irriguardosa. Mentre l'AA riferiva l'accaduto al ddg, aveva già abbandonato il terreno di gioco, sottraendosi alla notifica del provvedimento (sanzione motivata anche con l'atteggiamento tenuto, sottraendosi alla notifica del provvedimento - Art 36 novellato CGS).

AMMONIZIONE (III INFR)

MONTEFORTE LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

BAUDONE MASSIMO (CADIMARE CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ROSSETTI CRISTIANO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

DUMAN GRANYA TOMMY (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

Calciatore di riserva mentre si stava riscaldando correndo lungo la fascia laterale, nel campo per destinazione, prendeva da dietro per le spalle e scuoteva per due o tre volte con moderata intensità l'AA, senza causargli dolore ed urlandogli un’espressione irriguardosa (sanzione motivata anche dal fatto che si trattava di un calciatore di riserva e dal comportamento tenuto, oltre alla condotta che si è concretizzata nel contatto fisico - art 36 novellato CGS - infrazione rilevata da parte di un AA)

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

CAFFERATA GIANLUCA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

A gioco fermo, a seguito dell'ammonizione di un proprio compagno di squadra, rivolgeva al ddg, per due volte, un'espressione ingiuriosa; alla notifica del provvedimento disciplinare, ripeteva per due volte 23/23 un'espressione di stampo discriminatorio, sempre all'indirizzo del ddg (sanzione aggravata per l'espressione di stampo discriminatorio usata - art. 36 novellato CGS - infrazione rilevata da parte di un AA)

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MANFREDI NICOLA (CADIMARE CALCIO)

Calciatore di riserva in panchina, entrava indebitamente sul tdg, urlando al ddg un'espressione gravemente irriguardosa, accompagnata dauna blasfema (art. 36 novellato CGS - infrazione rilevata da parte di un AA)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

RAGGI SEBASTIANO ELIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

A gioco fermo, reagiva ad un fallo subìto, sbracciando e colpendo al viso l'avversario, a mano chiusa, con media intensità, senza conseguenze lesive.

RASO ANDREA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

A gioco fermo e a seguito di un fallo subìto da un proprio compagno di squadra, si avvicinava ad un avversario e lo colpiva con la mano aperta dietro la testa, tra collo e nuca con media intensità, facendolo cadere a terra ma senza provocare conseguenze lesive (infrazione rilevata da parte di un AA).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GAMBINO STEFANO (CANALETTO SEPOR)

MUKAJ MATTEO (PRA F.C.)

VOLPE MICHAEL (PRA F.C.)





CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

RISSO AGUSTIN ALEJO (NEW BRAGNO CALCIO)

Al termine della gara, veniva alle mani con due avversari, senza conseguenze lesive. I tre venivano separati dai rispettivi compagni di squadra e dirigenti.

LEPRI GIANLUCA (PRA F.C.)

Al termine della gara, unitamente ad un proprio compagno di squadra, veniva alle mani con un avversario, senza conseguenze lesive. I tre venivano separati dai rispettivi compagni di squadra e dirigenti.

LIBBI FRANCESCO (PRA F.C.)

Al termine della gara, unitamente ad un proprio compagno di squadra, veniva alle mani con un avversario, senza conseguenze lesive. I tre venivano separati dai rispettivi compagni di squadra e dirigenti.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

ARCIDIACONO ALESSIO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE (III INFR)

PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)

BOUHRAME AMINE (CANALETTO SEPOR)

COLOMBO EMANUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

ARZARELLO DARIO (FINALE)

ESPOSITO ANTONIO (FINALE) ILLIANO DANIELE (FINALE)

ROLON PABLO SERGIO (FINALE)

MOUSSAVI SEYED NADER (INTERCOMUNALE BEVERINO)

SALMASO ANDREA (LITTLE CLUB JAMES)

PRAGLIA MATTIA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

PUGLIA MARTIN (NEW BRAGNO CALCIO)

LEPRI GIANLUCA (PRA F.C.)

LIBBI FRANCESCO (PRA F.C.)

BULAT OCTAVIAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

TOSCANO FLAVIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)

VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)

LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)

REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)

LUCI MATTEO (CAMPOROSSO)

PAPARCONE MATTEO (CANALETTO SEPOR)

SALONI FILIPPO (CANALETTO SEPOR)

BROVIDA GABRIELE (CARCARESE)

DIAMANTI CHRISTIAN (CARCARESE)

DURANTE ALESSANDRO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

SEVERI SIMONE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BROLLO VITTORIO DOMENI (FINALE)

LOREFICE RICCARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CAPPANNELLI MARCO (LEGINO 1910)

MACAGNO MANUELE (LEGINO 1910)

AMBROSINI ANDREA (LEVANTO CALCIO)

NICORA MATTEO (LEVANTO CALCIO)

ADAMOLI EMILIANO (LITTLE CLUB JAMES)

BENABBI SIMONE (MAGRA AZZURRI)

TRAVERSO ANDREA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

RISSO AGUSTIN ALEJO (NEW BRAGNO CALCIO)

VIGNOLA MATTEO (PONTELUNGO 1949)

CALVI SAMUELE (PRA F.C.)

CHIRIACO MATTIA (PRAESE 1945)

DECERCHI ERIK SAFIR (PRAESE 1945)

SAID ALI SALEM ELS A. (PSM RAPALLO)

PERRONE EDOARDO (QUILIANO&VALLEGGIA)

GRECO DANIELE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

RAGGI SEBASTIANO ELIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

ROSSETTI NICOLO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

TRUCCO MATTIA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

PEIROTTI MICHELE (SAMPIERDARENESE)

VILLA ANDREA (SAN CIPRIANO)

BUONOCORE ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)

NEGRI CRISTIAN (TARROS SARZANESE SRL)

BORTOLAI LUCA (VALLESCRIVIA 2018)

RAMOS SEGARRA ROBERTO L. (VALLESCRIVIA 2018)

ALA ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BELATTI FABIO (CADIMARE CALCIO)

TOMAGNINI ANDREA (CADIMARE CALCIO)

DERI ALESSANDRO (CAMPESE F.B.C.)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

DALLAGLIO MATTEO (CAPERANESE 2015)

ROLANDELLI MICHAEL (CAPERANESE 2015)

GHIZZARDI SAMUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

MORANDO NICOLA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BELUFFI GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MORETTINI FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

PASTORINO STEFANO (FINALE)

GIANROSSI ALESSANDRO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CRAFA JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

D IMPORZANO ANDREA (INTERCOMUNALE BEVERINO)

LATINI MICHELE (LEGINO 1910)

PERATA VALERIO (LEGINO 1910)

REVELLO MATTEO F. (LEGINO 1910)

BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

TUVO GABRIELE (LEVANTO CALCIO)

CARLUCCI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

GROSSI MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

TRIPI DAVIDE GIORGIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

AMUD NAIN EZEQUIEL (NEW BRAGNO CALCIO)

CHERKEZ MYKOLA (NEW BRAGNO CALCIO)

JOVANOV GORAN (NEW BRAGNO CALCIO)

PIZZOLATO SIMONE (NEW BRAGNO CALCIO)

GUARDONE ANDREA (PONTELUNGO 1949)

ROASCIO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)

CANALE ANDREA (PSM RAPALLO)

FRANCINI NICOLO (PSM RAPALLO)

GALLIO FEDERICO (PSM RAPALLO)

FRECCERO LUCA (QUILIANO&VALLEGGIA)

REFFO DANIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)

SARPA EMANUELE (SAMPIERDARENESE)

CORELLI GABRIELE SILVIO (SAN CIPRIANO)

PATINI ALESSIO (SAN CIPRIANO)

VICINI JACOPO (SAN CIPRIANO)

SARUBBI FILIPPO (SAN DESIDERIO)

BARONE DANIELE (SAN FRANCESCO LOANO)

GIGLIO MICHAEL (SAN FRANCESCO LOANO)

BALESTRINO SIMONE (SESTRESE BOR. 1919)

CANNAVO SAMUELE (SESTRESE BOR. 1919)

LANZA FILIPPO (SESTRESE BOR. 1919)

TECCHIATI FILIPPO (SESTRESE BOR. 1919)

NERI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)

TONAZZINI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

LO VECCHIO ANDREA (VALLESCRIVIA 2018)

MATERA NICOLO (VALLESCRIVIA 2018)

MARCARINO MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO)