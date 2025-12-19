Calciomercato. Ecco le uffiicalità, Lufi e Castello sono della Baia Alassio

Il comunicato giallonero:

Baia Alassio Auxilium A.S.D. annuncia con entusiasmo di aver ingaggiato i calciatori Eraldo Lufi e Fabrizio Castello. Il primo, solido difensore classe ‘99, va a rinforzare il reparto arretrato grazie alla sua esperienza tra Promozione (con la maglia della Golfo Dianese) ed Eccellenza, giocata indossando le divise di Pietra Ligure e San Francesco Loano. Il talentuoso centrocampista sudamericano, invece, torna in giallonero dopo l’ultima esperienza alassina della stagione 2022-2023: alle spalle, tanti campionati di livello, non solo in Italia (Eccellenza con Vastese, Folgore Selinunte, Albenga e Pietra Ligure), ma anche all’estero – Serie D, tra Spagna ed Argentina.

Il doppio colpo di mercato, già anticipato da alcune indiscrezioni giornalistiche, conferma le serie ambizioni del Club, sempre attivo con la sua dirigenza per proseguire al meglio nell’attuale stagione sportiva. Tutta la Società rivolge ai nuovi giocatori un sincero benvenuto, invitando contestualmente gli appassionati alassini a tifare giallonero le domeniche allo stadio!