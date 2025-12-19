Calcio. Genova Calcio - Monteforte agli ultimi metri, attesa a breve l'ufficialità sul nuovo tecnico biancorosso

Oramai la strada sembra essere tracciata: sarà Luca Monteforte a sedere nelle prossime ore sulla panchina della Genova Calcio.
L'opzione più gettonata fin dalle prime ore dopo le dimissioni di miser Carletti, sembra avere la strada spianata, tanto che nel genovesato si mormora di contatti ormai assidui tra l'ex tecnico, tra le altre, di Ligorna, Cairese, Celle Varazze e Albissola, e la rosa biancorossa.
L'annuncio non dovrebbe tardare, non sono infatti da escludere novità già nel corso del pomeriggio.