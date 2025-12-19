 / Calcio

Calcio | 19 dicembre 2025, 17:25

Calcio, Promozione. Gli arbitri e gli assistenti per la 15° giornata

Trabucco dirigerà Albissole - Legino

ALBISSOLE - LEGINO 1910

Arbitro: Paolo Trabucco (Chiavari)

Assistente 1: Florjana Doci (Savona)

Assistente 2: Mario Preci (Savona)
 

BAIA ALASSIO AUXILIUM – PRAESE 1945

Arbitro: Andrea Martino (Savona)

Assistente 1: Marco Vitale (Savona)

Assistente 2: Matteo Moretti (Savona)
 

LITTLE CLUB JAMES – SERRA RICCO' 1971

Arbitro: Daniel Vergani (Savona)

Assistente 1: Michele Bernardini (Genova)

Assistente 2: Luca Risso (Genova)
 

PONTELUNGO 1949 – CA DE RISSI SG

Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)

Assistente 1: Pietro Pollero (Savona)

Assistente 2: Silvano Salvestrini (Albenga)
 

SAMPIERDARENESE – FINALE LIGURE

Arbitro: Mattia Schenone (Genova)

Assistente 1: Emanuele Atzei (Chiavari)

Assistente 2: Luca Agresta (Genova)
 

SAVONA F.B.C. 1907 – CERIALE CALCIO

Arbitro: Matteo Perassolo (Novi Ligure)

Assistente 1: Edoardo Bondi (Genova)

Assistente 2: Federico Mantero (Savona)
 

SESTRESE BOR. 1919 – SUPERBA CALCIO 2017

Arbitro: Michele Bonino (Chiavari)

Assistente 1: Matteo Crotti (Genova)

Assistente 2: Francesco Monaci (Genova)

Redazione

