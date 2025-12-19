 / Calcio

Calcio | 19 dicembre 2025, 18:07

Calciomercato, Savona. Risoluzione per Moraglio, saluta Bellotti: sulle tracce del difensore c'è il Finale

Calciomercato, Savona. Risoluzione per Moraglio, saluta Bellotti: sulle tracce del difensore c'è il Finale

Nella nota del Comitato Regionale Ligure pubblicata ieri pomeriggio è emersa l'ufficialità della risoluzione del rapporto contrattuale tra il Savona e Alberto Moraglio.

L'estremo difensore ha rappresentato per i biancoblu uno dei pezzi pregiati della campagna di rafforzamento estiva, ma la sua presenza in campo si è limitata a pochi incontri a causa di un grave infortunio muscolare.

Nelle ultime ore è stata formalizzata l'uscita anche del difensore Emiliano Bellotti. Per avere l'ufficialità della nuova destinazione bisognerà attendere l'apertura delle liste di trasferimento dei club professionistici (il giocatore è di proprietà dell'Entella), ma a oggi il club favorito numero uno per assicurarsi le prestazioni del giocatore classe 2005 è il Finale.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium