Calciomercato, Savona. Risoluzione per Moraglio, saluta Bellotti: sulle tracce del difensore c'è il Finale

Nella nota del Comitato Regionale Ligure pubblicata ieri pomeriggio è emersa l'ufficialità della risoluzione del rapporto contrattuale tra il Savona e Alberto Moraglio.

L'estremo difensore ha rappresentato per i biancoblu uno dei pezzi pregiati della campagna di rafforzamento estiva, ma la sua presenza in campo si è limitata a pochi incontri a causa di un grave infortunio muscolare.

Nelle ultime ore è stata formalizzata l'uscita anche del difensore Emiliano Bellotti. Per avere l'ufficialità della nuova destinazione bisognerà attendere l'apertura delle liste di trasferimento dei club professionistici (il giocatore è di proprietà dell'Entella), ma a oggi il club favorito numero uno per assicurarsi le prestazioni del giocatore classe 2005 è il Finale.