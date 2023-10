Rugby giovanile: Bene le due formazioni miste Savona/Cogoleto per le categorie Under 18 ed Under 16

Ottimo esordio nella fase preliminare territoriale per l'accesso al campionato Elite 2 per il Savona Rugby Under 18, che in questa stagione 2023/2024 si presenta con una compagine formata da giocatori del Savona e del Cogoleto. Dopo l'ottima prestazione a Villorba nei preliminari Nazionali, i ragazzi di Marco Camoirano hanno trovato sulla loro strada i pari età dell'UR Riviera, per una classicissima del rugby di Ponente. Di fronte due squadre con impostazione differente: gli imperiesi molto fisici e nettamente più "pesanti" mentre i savonesi più proiettati al gioco. Questa differenza ha dato subito l'impronta alla partita, che nei primi 10 minuti vedeva già il Savona avanti di due mete, diventate 4 al 20'.

La reazione dell'UR Riviera c'è comunque stata, con una meta in inferiorità numerica a fine primo tempo e una seconda inizio secondo tempo, complice la superiorità numerica per un giallo allo scadere del primo tempo al mediano di apertura del Savona. Ristabilita la parità la partita è continuata a senso unico, con un crescendo nella prestazione e nel gioco dei biancorossi anche grazie anche al contributo dei cambi di una panchina davvero al livello dei 15 in campo dall'inizio della gara. Finale 52-12 per il Savona, in una partita corretta e giocata a viso aperto dalle due squadre. Questa la formazione scesa in campo: SCARAMUZZINO, BRUZZONE, SAHRANE, INZAINA, CIORRA, BIGGIO, BRIASCO, MONTALDO, GALUPPO, BORASCHI, GIBELLINI, ROSSI, DAMELE, AVONDOGLIO, TABOR. A disposizione in panchina: CALELLA, CAMOIRANO, GARZOGLIO, BERTOLOTTO, ATZENI, MOGGIA, VANNONI. Mete di TABOR (2), MONTALDO (2), GIBELLINI 1, DAMELE 1, BORASCHI 1, ATZENI 1.

La formazione Under 16, anch’essa composta da giocatori di Savona e di Cogoleto, allenata Andrea Luvarà e da da Antonello Pischedda, ha avuto la meglio sui pari età dell’Amatori Genova, con il perentorio risultato di 53 a 0; tra i savonesi sono da sottolineare le prestazioni di Bazzano, Mangano e Petricelli. I ragazzi dell'Under 14 di coach Mattia Bruzzone proseguono gli allenamenti in attesa del doppio appuntamento casalingo di Sabato 14 che li vedrà misurarsi con i pari età di Vespe Cogoleto e Superba Genova.