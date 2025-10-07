 / Calcio

Calcio, Serie D. L'ex Albenga Diego Galliani è un nuovo giocatore dell'Imperia: rinforzo in difesa per mister Riolfo

Il centrale classe 2002 arriva dopo l'esperienza di Prato: 1,93 di fisico e 74 presenze in Serie D. Altri innesti attesi in settimana

Come preannunciato da mister Giancarlo Riolfo al termine della sfida con il Ligorna, in settimana ci sarebbero state novità di mercato in casa nerazzurra.

Ecco l'ufficialità di un nuovo innesto: si tratta di Diego Galliani, difensore centrale classe 2002, che nella scorsa stagione ha vestito le maglie dell'Albenga e del Prato, per un totale 30 presenze e 2 reti.  In complessivo nella sua carriera, in serie D ha disputato 74 partite segnando 5 reti.

Un reparto difensivo che va dunque a infoltirsi con un giocatore fisicamente prestante, Galliani è, infatti alto 1.93, e va a completare un reparto che nelle ultime partite era rimasto falcidiato da infortuni e squalifiche.

Non dovrebbe essere l'unico movimento in entrata in questa settimana per quanto riguarda i nerazzurri, sempre più orientati a sistemare la rosa per affrontare nel migliore dei modi il resto della stagione e iniziare a risalire la china dopo l'incoraggiante pareggio ottenuto in extremis col Ligorna.

Federico Bruzzese

