Rugby | Seniores e Under 14, week end in campo per il Savona

La stagione ufficiale per i seniores inizierà il mese prossimo ma, intanto, si fa sempre più fitto il programma dei test precampionato. Il Savona, ad esempio ospiterà domenica pomeriggio il Moncalieri alla Fontanassa.

Prosegue la corsa del CUS Genova U18 al girone nazionale: l'ultimo scoglio è la trasferta sul campo del CUS Milano. Scendono in campo per la prima volta nella nuova stagione gli U14 della regione, in versione Seven, col Savona ospite del Cogoleto. Inoltre domenica mattina al Carlini-Bollesan gli U10 e U12 di CUS Genova e Province dell'Ovest giocheranno in memoria di Gabriele "Lele" Remaggi.

Test precampionato seniores

CUS Genova-Tirreno (domenica 27/9, ore 16.00, stadio Carlini-Bollesan)

Savona-Moncalieri (domenica 27/9, ore 15.30, campo Fontanassa)

Qualificazione Nazionale U18, giornata 3

CUS Milano-CUS Genova (domenica 27/9, ore 12.30, campo Alhambra di Segrate)

U14 (Seven)

Vespe Cogoleto-CUS Genova-Savona (sabato 26/9, ore 15.00, campo M. Calcagno di Cogoleto)

Pro Recco-Amatori Genova-Province dell'Ovest (sabato 26/9, ore 15.00, campo C. Androne di Recco)