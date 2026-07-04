Rugby | Vespe Cogoleto, una svolta in rosa: Guendalina Cerminara eletta presidente

Il rugby ligure presenta una novità "in rosa": Guendalina Cerminara è stata eletta presidentessa delle Vespe Cogoleto Rugby.

Trentanove anni, mamma di due ragazzi e una ragazza che giocano tutti nel club, Guendalina ha un passato da pallavolista e "Non sono capace di stare ferma, nelle Vespe sono sempre stata molto attiva in club house, in cucina, nell'organizzazione degli eventi: sono cresciuta insieme a due fratelli e ho imparato presto il problem solving!".

Questo suo nuovo ruolo nella società gialloblu arriva dunque come coronamento di un percorso di coinvolgimento e passione: "Ci tengo ad ogni singolo ragazzo e ragazza del club e credo che con la forza e il sostegno di tutti possiamo fare tanto per le famiglie e la comunità. Ho preso questo impegno perché volevo dare una svolta, un tocco di rosa in rappresentanza delle tantissime donne che fanno un lavoro fondamentale nelle società sportive. Mi sento sostenuta e apprezzata e il rugby in Liguria è molto sentito: ogni partita è una festa e ia convivialità del terzo tempo e il sentirsi sempre a casa sono un patrimonio inestimabile del nostro sport e dei nostri club".