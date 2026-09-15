Rugby | Italia - Argnetina a Genova, un'opportunità anche per il territorio

La presentazione a Palazzo Tursi della sfida tra Italia e Argentina è stata anche l'occasione per sottolineare il valore che il grande rugby internazionale può avere per il movimento sportivo e per il territorio ligure.

La presenza della Nazionale a Genova avvicina il rugby di alto livello alle società e ai giovani della regione: un'occasione vissuta concretamente oggi allo stadio Carlini-Bollesan, dove tanti bambini e ragazzi del rugby ligure hanno incontrato Sergio Parisse, oggi nello staff tecnico azzurro e già uno dei giocatori simbolo della storia della Nazionale italiana.

Alla giornata ha preso parte anche il Comitato Regionale FIR Liguria, con i componenti del Consiglio e lo staff, insieme alle società del territorio. Presente anche il Consigliere Federale Paolo Ricchebono.

«Avere la Nazionale sul nostro territorio è una grande opportunità per tutto il movimento – sottolinea Emanuele Capelli, vicepresidente del Comitato Regionale FIR Liguria – Avvicina i nostri ragazzi al rugby internazionale, genera entusiasmo e attenzione di cui possono beneficiare anche le società. C'è poi un valore che va oltre il campo: in una regione a forte vocazione turistica come la Liguria, gli eventi sportivi portano persone, creano relazioni e fanno conoscere il territorio. Vale per un appuntamento internazionale come Italia-Argentina e, naturalmente su scale diverse, per i tanti tornei ed eventi organizzati durante l'anno dai nostri club».

Italia-Argentina sarà così una grande giornata di sport e, allo stesso tempo, una vetrina per il rugby ligure e per il territorio che lo ospita.