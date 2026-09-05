Rugby | Sergio Parisse al Carlini-Bollesan per allenare i giovani rugbisti liguri

Sarà una giornata all’insegna del rugby quella del 14 settembre, data scelta per la presentazione ufficiale di Italia-Argentina, il match del Nations Championship in programma sabato 14 novembre allo stadio Luigi Ferraris.

A rendere ancora più significativo l’appuntamento sarà la presenza di Sergio Parisse, storico capitano della Nazionale italiana, Centurione azzurro e oggi Assistente Allenatore della Nazionale Maggiore Maschile. Nel pomeriggio Parisse sarà protagonista al Carlini-Bollesan di un allenamento dedicato ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze delle formazioni giovanili dei club della Liguria.

L’iniziativa prenderà il via alle 15.30 e coinvolgerà anche i tecnici delle società regionali, offrendo ai giovani atleti l’opportunità di condividere il campo con una delle figure più rappresentative del rugby italiano.

A due mesi esatti dal calcio d’inizio della sfida internazionale tra Italia e Argentina, il capoluogo ligure vivrà dunque una giornata dedicata alla palla ovale e al movimento regionale. Il programma prevede in mattinata la conferenza stampa di presentazione a Palazzo Tursi, mentre nel pomeriggio l’attenzione si sposterà al Carlini-Bollesan per l’appuntamento rivolto alle nuove generazioni del rugby ligure.