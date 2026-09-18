Rugby | Savona in campo per un test precampionato, alle 20:00 i biancorossi saranno ospiti delle Vespe Cogoleto

Anche se i campionati seniores non sono ancora partiti, i campi liguri sono tutt'altro che deserti. Prosegue infatti il cammino delle squadre Under 18 ancora impegnate nelle qualificazioni nazionali, mentre prendono il via i primi test precampionato, che si preannunciano particolarmente avvincenti. Il CUS Genova ospita il Biella per la seconda edizione del trofeo dedicato a Pietro Imperiale, il Savona fa visita alle Vespe Cogoleto, e l'Under 16 del CUS Genova se la vedrà con i francesi del Nissa Rugby. Nel frattempo, in tutta la regione proseguono gli open day organizzati dai club liguri.



Si comincia venerdì 18 settembre alle ore 20.00 al campo Calcagno, dove le Vespe Cogoleto ospitano il Savona in un test amichevole di avvicinamento alla stagione.

Domenica 20 settembre, alle ore 15.30, riflettori puntati sullo stadio Carlini-Bollesan di Genova per CUS Genova-Biella Rugby, valida per la seconda edizione del Trofeo Pietro Imperiale.





Sabato 19 settembre, sempre allo stadio Carlini-Bollesan e con inizio alle 16.00, l'Under 16 del CUS Genova affronterà in amichevole internazionale il Nissa Rugby, formazione francese affiliata alla FFR.





Prosegue anche il cammino delle formazioni Under 18 liguri nel percorso di qualificazione nazionale. Domenica 20 settembre, alle ore 12.30, il CUS Genova ospiterà il Piacenza Rugby allo stadio Carlini-Bollesan, mentre in contemporanea, al Circolo al Ponte di Scandiano, il Valorugby Emilia affronterà le Vespe Cogoleto.