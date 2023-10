Calcio, Eccellenza. Il Pietra vuole la prima vittoria: il racconto della sfida alla Genova Calcio LIVE

PIETRA LIGURE - GENOVA CALCIO 2-0 (22' Anich, 32' Rovere)

45'+2' termina puntuale la prima frazione di gioco coi padroni di casa meritatamente in vantaggio.

45'+1' Tagliavacche colpisce con un gomito Anich nello scontro aereo, ammonito il mediano genovese.

45' il signor Donati assegna 2' di recupero.

44' cross completamente sbilenco di Pandiscia che diventa però buono per Giambarresi, il terzino da posizione defilata lascia partire un mancino che Vernice respinge.

40' ancora il capitano del Pietra a creare il panico nella difesa biancorossa, Piana costretto a fermarlo con un fallo.

32' ANCORA PIETRA! Rovere stavolta fa tutto da solo, serie di dribbling a rientrare sul piede forte e conclusione che bacia il palo e si insacca.

30' azione confusa al limite dell'area pietrese, nessun giocatore della Genova Calcio riesce a controllare il pallone e l'azione viene interrotta per un fallo in attacco.

26' lascia giocare il direttore di gara su uno scontro di gioco a centrocampo, Giambarresi raccoglie la sfera e cerca il cross per Tosi, blocca Vernice.

22' VANTAGGIO DEL PIETRA! Cambio gioco di Rovere dalla sinistra verso Tona che la appoggia per Anich: l'australiano di prima intenzione batte in diagonale Dondero.

21' discesa palla al piede di Dotto verso il cuore dell'area pietrese dove c'è Tosi, Pili intercetta e fa ripartire i suoi.

16' inverte le posizioni delle mezzali mister Maisano, Piana ora più vicino a Rovere a destra.

14' insiste il Pietra ancora con Rovere e, ancora una volta, respinta dell'estremo difensore biancorosso.

11' non riesce a prendere le misure a Rovere la squadra di mister Maisano. Cross del dieci pietrese bloccato da Dondero.

9' sbracciata nell'area genovese, Dominici va a terra ma non c'è nulla per il direttore di gara. La sfera arriva però a Rovere, destro a giro che si spegne di poco fuori.

7' assist in profondità di Anich verso Odasso, rasoiata del centrocampista che però Dondero manda in angolo.

4' grande stop di Rovere e filtrante per Dominici, grande intervento in chiusura di traiettoria di Capotos che libera.

3' prima occasionissima per gli ospiti con Diakhate che lavora un buon pallone sulla fascia per Tosi, Vernice si oppone al tiro dell'undici genovese.

1' comincia la sfida tra Pietra Ligure e Genova Calcio.

Si comincerà con un minuto di raccoglimento per ricordare la morte del 19enne Trifoglio, ex giovanili biancocelesti, scomparso ieri in un tragico incidente.

PRIMO TEMPO

Ecco quindi le scelte dei due tecnici al fischio d'inizio che sarà dato dal signor Donati della sezione AIA di Chiavari.

PIETRA LIGURE (4-2-3-1): Vernice; Andreetto, Ayalas, Pili, Lufi; Tona, Odasso; Pescio, Anich, Rovere; Dominici.

A disposizione: Duberti; Melegazzi, G. Puddu, Mehmetaj, Guaraglia, Aicardi, Praino, Franco, De Boni.

Allenatore: M. Cocco

GENOVA CALCIO (4-3-1-2): Dondero; Pandiscia, Maisano, Capotos, Giambarresi, Dotto, Tagliavacche, Piana; Pastorino; Tosi, Diakhate.

A disposizione: D'Amora; Milite, Andreazza, Boro, Tomè, Piccardo, Maresca, Casanova, Riggio.

Allenatore: G. Maisano

Le prestazioni non sono finora mai venute meno, eppure per il Pietra Ligure servirà tirare fuori ancora qualcosa di più per trovare i primi tre punti stagionali. Perché sono ossigeno indispensabile per uscire dalle secche della zona play out e perché l'avversario di oggi è di tutto rispetto e con un obbiettivo simile, visto che l'ultimo successo risale alla prima giornata.

Una sfida aperta quella del "Devincenzi" tra i biancocelesti, schierati da mister Matteo Cocco non senza qualche sorpresa di formazione, e i biancorossi della Genova Calcio, sfida anche tra generazioni in panchina: da una parte (quella casalinga) il tecnico più giovane della categoria, dall'altra uno dei più navigati dell'intero panorama calcistico regionale, Beppe Maisano.