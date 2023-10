Volley femminile. Il punto dopo il via nei campionati di Serie C e D

Nel week-end del 21 e 22 ottobre hanno preso ufficialmente il via i campionati regionali femminili di serie C e serie D.

Nella serie C suddivisa in due gironi si sono registrate convincenti vittorie per Celle Varazze Volley, Cogovalle, Normac VGP e OF Vasco Lanfranchi Diano Marina nel girone A e per Admo Lavagna, Albaro Volley e Pallavolo Futura Ceparana nel girone B.

In serie D, anche qui con suddivisione in due gironi, si registrano i successi di Controcorrente NLP Sanremo, Quiliano Volley, IAD Volare Volley, Imperia Volley nel girone A (manca una gara SabaziaVado Gateway–Albisola Pallavolo che verrà disputata in settimana) e di Pallavolo Carasco, Tigullio Volley Team, Lunezia Volley, Rainbow Volley Spezia e Normac VGP Wonder Volley nel girone B.

"E’ stata una giornata importante e complicata dall’entrata in vigore della novità Referto Elettronico obbligatorio che ha creato qualche piccolo inconveniente - afferma in una nota la dirigenza FIPAV Liguria - Si ringraziano tutte le società che si sono adeguate con professionalità ed attenzione alla novità".



Nel prossimo fine settimana al via i campionati regionali maschili.