Calcio. Prima Categoria B: partita folle al "Picasso", il Multedo recupera due volte il Città di Savona, biancoblu beffati 4-3 in pieno recupero

CITTA' DI SAVONA - MULTEDO 3-4 (18' Pondaco, 28' Rizzo rig., 58' Romano - 48' pt Donato, 65' Donato, 76' Morelli, 94' Bellicchi)

FINISCE QUI, IL MULTEDO RIBALTA DUE VOLTE IL CITTA' DI SAVONA E VINCE 4-3 IN PIENO RECUPERO. Genovesi ancora a punteggio pieno in testa alla classifica, striscioni inviperiti con la direzione arbitrale dopo una prestazione tutta cuore.

99' pure mister Frumento è particolarmente irritato dal metro tenuto in alcune situazione da Savino di Genova, direzione complicata la sua...

98' si gioca ancora, ma il Savona non ha più la forza di reagire dopo la mazzata del 4-3 subito in pieno recupero

96' ROSSO DIRETTO A GIULIANINO R., chiude in dieci anche il Multedo

94' BELLICCHI, IL 4-3 DEL MULTEDO: il centrale granata, di petto, deve solo appoggiare in fondo al sacco dopo la sponda di Giulianino, che beffa per il Savona...

93' Incorvaia vede la porta e ci prova col mancino, sinistro da dimenticare

90' Ferrara calcia da distanza impossibile esaltando Parodi, parata super che nega il 4-3 ai biancoblu. Saranno sette i minuti di recupero

89' azione prolungata del Savona che guadagna una punizione dai trentacinque metri

86' Chirivino senza precisione dalla lunga distanza, tanta frenesia da una parte all'altra quando mancano solo quattro minuti al novantesimo

85' Romano mette in mezzo un bel pallone che Doci non riesce ad impattare al meglio, si salva Parodi

83' è entrato anche Incorvaia nel Savona, sta perdendo lucidità la squadra di Frumento in questo finale

82' inerzia del match ora tutta a favore dell'undici di Bazzigalupi, che sogna il colpo grosso dopo essere stato per due volte di due reti

80' Doci al posto di Rapetti, prova generosa per il centravanti biancoblu, che ha lottato con grande intensità per tutta la gara

77' Romano guadagna un tiro dalla bandierina che spezza l'assalto dei granata, l'uomo in meno si fa sentire tra le fila di casa

76' MORELLI, PUNIZIONE MICIDIALE CHE VALE IL 3-3 DEL MULTEDO. Destro secco che si spegne all'angolino, nulla da fare per Bova

75' anche Apicella rimedia il cartellino, colpito Donato al limite dell'area, punizione per il Multedo

73' entrataccia di Morelli su Romano, scatta il giallo per il numero dieci genovese

70' sarà un finale a dir poco incandescente, con il Savona in inferiorità a cercare di difendere il vantaggio

68' CITTA' DI SAVONA IN DIECI, secondo giallo per proteste a Diroccia, biancoblu con l'uomo in meno

67' brutto fallo su Rizzo nel cerchio di centrocampo, Savino lascia proseguire tra le proteste dei biancoblu

65' ANCORA DONATO, 3-2 Multedo: zampata vincente su cross dalla sinistra di Morelli, gli striscioni recriminano per un possibile fuorigioco, ma Savino convalida

62' altra grande uscita di Bova in presa alta, il Multedo non ci sta e prova a riaprire nuovamente la gara. Partita bellissima al "Picasso"

58' ROMANO! 3-1 CITTA' DI SAVONA! Il numero sette biancoblu, servito da Fancellu, ha il tempo di prendere la mira e di piazzare la sfera in buca d'angolo alla sinistra di Parodi. Di nuovo avanti di due reti la squadra di Frumento

55' Bova in uscita alta travolge Matarozzo che resta a terra, sembra comunque in grado di proseguire la gara il difensore biancoblu

54' entra Ferrara per Pondaco, primo cambio ordinato da Frumento

51' ammonito Diroccia, fallo tattico su Vignon che aveva cambiato passo sgasando a destra

48' scavetto di Romano a pescare Pondaco in area, l'autore del primo gol si allunga troppo il pallone favorendo l'uscita di Parodi che mette in angolo

46' si ricomincia

E' già tornato il campo il Città di Savona, si attende il Multedo per dare il via alla ripresa

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo al "Picasso", conduce 2-1 il Città di Savona sul Multedo. Pondaco e Rizzo a spianare la strada agli striscioni, di Donato il gol che ha dimezzato lo svantaggio in pieno recupero. Tra poco il racconto della ripresa

45'+3' LA RIAPRE IL MULTEDO PROPRIO A POCHI SECONDI DALL'INTERVALLO! Vignon sul secondo palo fà da sponda a Donato che in scivolata trova la zampata che vale il 2-1

45'+1' Diroccia in scivolata intercetta il traversone di Morelli spedendo in angolo

44' ammonito Tobia per un'entrata pericolosa su Buttu, primo giallo anche tra le fila granata

43' Buttu al limite appoggia a Rizzo che prende la mira prima di calciare col sinistro a giro, Parodi è attento e non si fa sorprendere

42' grande risposta di Bova sul sinistro di Perucchio, angolo Multedo

38' giallo anche per Buttu, altro piazzato per i genovesi che viene comunque neutralizzato da un fischio del direttore di gara, fallo in attacco e punizione per il Savona

37' lo stesso Romano si incarica della battuta, destro potente che scende con un attimo di ritardo, rimessa dal fondo per il Multedo

36' Romano porta a spasso un paio di avversari e conquista punizione dai ventidue metri, bravo nella circostanza Rapetti a vincere un duello di forza con il diretto marcatore nei pressi della panchina di Frumento

34' Schiano al tiro da fuori, Bova controlla con lo sguardo il pallone che termina a lato, prova a scuotersi la squadra di Bazzigalupi

33' Vignon sul secondo palo prova di testa ad indirizzare verso lo specchio la punizione calciata dalla destra da Morelli, conclusione debole che si perde a lato

32' ammonito Pondaco, primo giallo del match

30' Bova bravo in presa alta a leggere la traiettoria del crossi di Becciu, è un Multedo che in questa prima mezz'ora sta faticando a mettere in campo il suo gioco fluido e veloce

28' RIZZO NON SBAGLIA DAGLI UNDICI METRI! Spiazzato Parodi col piattone sinistro, 2-0 per gli striscioni

27' RIGORE PER IL CITTA' DI SAVONA, ravvisato un tocco di mano in area da parte del direttore di gara

26' Rizzo in ritardo su Schiano, punizione a favore dei genovesi: Bova questa volta senza esitazioni fa suo il colpo di testa di Donato

24' carica di Rapetti su Parodi, fischia fallo Savino di Genova. Ma è un momento favorevole al Savona, che sta continuando a macinare gioco

20' clamorosa chance per il Multedo, Becciu a due passi dalla linea spara alle stelle dopo un'incertezza di Bova che non aveva trovato il tempo giusto per uscire e far suo il pallone

18' CITTA' DI SAVONA IN VANTAGGIO! Esposito si libera a sinistra e mette in mezzo un pallone forte e teso che Pondaco, in scivolata sul secondo palo, riesce a mettere alle spalle di Parodi. 1-0 al "Picasso", gol meritato per i biancoblu

15' punizione per il Multedo calciata da Morelli, libera la difesa del Savona che riparte in contropiede: due contro uno per Rapetti e Romano, che non riescono però ad andare alla conclusione, era una grande chance per la squadra di Frumento

13' Pondaco al limite lavora un buon pallone liberando al tiro Rizzo, sfera alta

12' ancora il numero nove biancoblu, questa volta da fuori area, conclusione debole raccolta ancora dal numero uno granata

11' tentativo di Rapetti in area, Parodi para senza problemi, il Città di Savona prova ad affacciarsi dalle parti dell'area genovese

9' Romano se ne va sulla sinistra, l'ex Albissola si accentra e calcia con il destro trovando la respinta di un difensore avversario

5' fasi iniziali di studio, gremita la tribuna del "Picasso" per questo big match di giornata

1' si parte! Città di Savona nel tradizionale completo biancoblu, divisa granata per il Multedo, sostenuto a gran voce da un nutrito gruppo di tifosi giunti al "Picasso" con bandiere, megafoni e striscioni

PRIMO TEMPO

Formazioni :

CITTA' DI SAVONA: Bova, Fancellu, Esposito, Diroccia, Apicella, Matarozzo, Romano, Buttu, Rapetti, Rizzo, Pondaco

A disposizione : Beviacqua, Beani, Kuci, Incorvaia, Brazzino, Doci, Palumbo, Ferrara

Allenatore : Frumento

MULTEDO: Parodi, Perucchio, Parodi, Becciu, Mukaj, Tobia, Schiano, Giulianino R., Donato, Morelli, Vignon

A disposizione : Cisternino, Frulli, Chirivino, Bellicchi, Giulianino A., Degl'Innocenti, Schiano, Mazzei, Bisio

Allenatore : Bazzigalupi

Arbitro: Savino di Genova