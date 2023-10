Volley. Tweener Andora, colpo in trasferta. Coach Siccardi soddisfatto: "Vittoria di squadra"

Buona la seconda per la Tweener Andora , la squadra di coach Giordano Siccardi conquista i tre punti in casa della Serteco Volley School conquistante tre punti fondamentali in chiave salvezza.

"Partita tosta quella di sabato – commenta l'allenatore andorese – abbiamo affrontato una squadra giovane ma con ottime individualità. Siamo andati bene a sprazzi, abbiamo ancora moltissimo da lavorare ma questo è un grande risultato in chiave salvezza. Facciamo ancora troppi errori nei momenti cruciali del match, fatichiamo nel gestire le palle importanti. E’ una vittoria di squadra, che ci deve far capire che possiamo restare in questo campionato, anche se per farlo dobbiamo essere consci che bisogna lavorare. Ci manca ancora qualcosa a livello di gioco, ma sono fiducioso che questi punti possano essere un’iniezione di morale per lavorare meglio in settimana".