Vela. La XXIII edizione del Campionato Invernale del Pontente è ormai alle porte

È in costante crescita il livello agonistico dei partecipanti al Campionato Invernale del Ponente che si sfideranno a breve sul campo di regata in occasione della 33esima edizione: segno del successo e dell’apprezzamento che questa formula riscuote tra gli appassionati grazie all’impegno degli organizzatori che ogni anno lavorano per migliorare l’accoglienza e la qualità dell’assistenza.



Il 4 novembre 2023 alle 17,30 si terrà il briefing degli armatori pronti a confrontarsi nelle acque antistanti il Golfo di Varazze a partire dal giorno successivo per 10 giornate di regata. Il Campionato Invernale del Ponente, aperto alle classi ORC, IRC e Gran Crociera ORC, è organizzato da Varazze Club Nautico, da Club Nautico Celle in collaborazione con la Lega Navale Italiana - LNI Savona, con la Marina di Varazze e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.



Il calendario delle regate Campionato Invernale del Ponente 2023-2024



• 5 novembre 2023

• 8 e 19 novembre 2023

• 2 e 3 dicembre 2023

• 14 gennaio 2024

• 28 gennaio 2024

• 10 e 11 febbraio 2024

• 24 febbraio 2024

Ritrovo ore 10.30

Le premiazioni e un eventuale recupero si terranno domenica 25 febbraio 2024.



Il Trofeo Classe Star

Con la Lega Navale Sezione di Varazze torna, invece, la Classe Star, dopo il positivo debutto dell’anno scorso. Resta quindi invariata la formula che prevede 5 weekend di regate tra novembre 2023 e aprile 2024. La Classe Star, lo ricordiamo, è una classe che risale al lontano 1911 e con cui la Città di Varazze ha da sempre stretto un particolare legame grazie ai Cantieri Baglietto, storico marchio varazzino, che realizzò molti scafi tra le due guerre.



Il calendario delle regate Classe Star 2023-2024

• 25 e 26 novembre 2023

• 16 e 17 dicembre 202

• 17 e 18 febbraio 2024 (da confermare)

• 16 e 17 marzo 2024 (da confermare)

• 13 e 14 aprile 2024 (da confermare)



“Il Varazze Club Nautico e la Lega Navale Italiana, con tutte le realtà che insieme a loro collaborano, sono protagonisti fondamentali dell’attività sportiva in Marina. Da sempre, grazie al loro grande impegno, la stagione invernale di Marina di Varazze diventa un momento di grande attrazione per velisti di ogni età: appassionati e sportivi certi di poter essere accolti al meglio dopo intense e adrenaliniche giornate in mare.” dichiara il vicedirettore di Marina di Varazze, Italo Bogliolo. “Siamo senz’altro orgogliosi di ospitare nuovamente la Classe Star il cui debutto nel 2022 ha superato brillantemente la prova e, naturalmente, il Campionato Invernale del Ponente promosso dal Comitato dei Circoli Nautici del Ponente, appuntamento ormai storico per noi, in un’alternanza di weekend che manterrà viva la nostra realtà per tutto l’anno. Non possiamo che augurare a tutti i partecipanti Buon Vento, confidando in ottimi weekend anche dal punto di vista delle condizioni meteo”