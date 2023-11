Sabato prossimo il Volley Day 2023 con le eccellenze FIPAV Liguria

Sabato prossimo, a partire dalle 10, il Comitato Regionale della FIPAV Liguria premia le squadre e le sue eccellenze protagoniste della stagione sportiva 2022-2023: sarà lo Space 4 Business a ospitare una nuova edizione del Volley Day, anche quest'anno fortemente voluto della presidente Anna Del Vigo e dal suo Consiglio per riunire tutto il movimento all'inizio del nuovo anno agonistico alla presenza anche dei Comitati Territoriali Liguria Ponente (presidente Ornella Testa), Liguria Levante (presidente Franco Bocchia) e Liguria Centro (presidente Paolo Bassi).

Applausi per le squadre vincitrici dei campionati di categoria femminili: la Wonder Volley (Under 18 e Under 14), il Cogovalle (Under 16) e l'Albaro Volley (Under 13). Straordinario en plein della Colombo Volley Genova al maschile con i trionfi tra gli Under 19, gli Under 17, gli Under 15 (bronzo alle finali nazionali), l'Under 13 6x6 e 3x3.

Per i Campionati S3, da registrare i successi della Colombo Volley Genova (secondo livello maschile); della Wonder Volley Normac AVB (secondo livello femminile) e del Cogovalle (primo livello misto).

La FIPAV Liguria consegnerà un riconoscimento alle squadre promosse in serie B2 Femminile (Albenga Volley) e B Maschile (Polisportiva Corpo&Movimento Rivieravolley Sanremo), in serie C Femminile (Albaro Volley Genova, Gabbiano Volley Andora Sport, US Acli Santa Sabina) e in serie C Maschile (Clapsy Albisola Pallavolo e Amis-Admo Volley). Applausi alle ragazze di Albenga Volley e ai ragazzi Amid-Admo Volley per le vittorie registrate in Coppa Liguria.

Nel beach volley brilla il Beach Future Spotorno, con la consolidata coppia formata da Greta Filippini e Maria Molinari, e il campione italiano assoluto Davide Benzi

Andrà alla Colombo Volley il marchio di qualità Oro, a Santa Sabina, Centro Volley Mazzucchelli, Carcare, Normac Polisportiva Alta Val Bisagno, Normac Volley Genova Plan e Serteco il marchio di qualità Argento, a Lunezia, Nuova Lega Pallavolo Sanremo, Pallavolo Arenzano, Scuola Pallavolo La Spezia Asd, Admo Volley e Celle Varazze il marchio di qualità Bronzo. Saranno inoltre celebrati atleti e atlete liguri distintisi a livello internazionale. Al termine del Volley Day, la presidente Anna Del Vigo consegnerà la Rete d'Oro a un dirigente capace di distinguersi per una vita dedicata alla promozione della Pallavolo.