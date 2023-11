Calcio, Serie D. Albenga show col Derthona, tre gol, gioco e secondo posto in classifica!

ALBENGA - DERTHONA 3-0 (28' Barranco, 57' e 90' Esposito)

52' FINISCE QUA! L'ALBENGA BATTE 3-0 IL DERTHONA!

45' ESPOSITO 3-0 ALBENGA! TRIPUDIO BIANCONERO! PARTITA PERFETTA DEGLI INGAUNI

44' infortunio grave per Ruggiero che lascia il campo in barella, mani sul volto per il terzino bianconero, al suo posto Mariani

38' Sattatino salva su Likaxhiu! Buono l'intervento del potiere ospite, ma il centrocampista ingauno poteva far meglio

36' e infatti Fossati inverte subito i quinti: Ruggiero va a sinistra, Jebbar a destra con Boloca in raddoppio proprio su Saccà

35' Saccà è una spina nel fianco nei confronti di Ruggiero, il cross dell'ex Vado e Savona non è però sfruttato al meglio da Toniato

34' Karkalis - Andrini, Daidola continua ad attingere alla propria panchina

33' giallo per Saccà

32' Likaxhiu entra in area e scalda il destro, palla a lato

30' Facchetti c'èm palla alzata inc orner, è il momento di massima pressione per il Derthona

29' subito un infortunio per Mani, al suo posto Licco

26' rete annullata all'Albenga, posizione irregolare netta

25' Daidola passa al 3-4-3

23' cambio Derthona, infortunio per Procopio, entra Mani

19' Robotti - Gueye, nuovo cambio per Daidola

14' Procopio dritto su Likaxhiu, intervento durissimo, l'arbitro non rileva il fallo

12' ALBENGA! IL RADDOPPIO DI ESPOSITO, TOCCO DELIZIOSO SULL'USCITA DI SATTANINO, DOPPIO VANTAGGIO INGAUNO!

8' ammonito Mukaj

5' buon inserimento di Likaxhiu contrato in angolo, la mezz'ala di Fossati ha sfiorato il secondo gol consecutivo al Riva

1' Tesio scalda subito il destro, palla non distante dal montante di Sattanino

1' subito un cambio nel Derthona, esce Amaradio, entra La Cava

SECONDO TEMPO

45' il primo tempo si chiude con il destro da fuori di Toniato, abbrancato da Facchetti

42' una buona Albenga fino ad ora, a livello di gioco forse la migliore del campionato vista al Riva

41' Merkaj sbaglia l'assist per Samb, che si trasforma però in un passaggio illuminante per Saccà, buona l'uscita di Facchetti

40' Esposito dal limite, mancino un metro troppo alto rispetto alla traversa di Sattanino

39 l'Albenga sulal corsia destra del Derthona entra come il burro, Masetti arriva alla conclusione che, smorzata, termina tra le braccia di Sattanino

37' costruzione dal basso sbagliata da parte di Masetti, Robotti serve Merkaj che di prima intenzione non centra lo specchio di Facchetti

34' contrasto fortuito tra Rossi e Barranco, anche mister Fossati tranquillizza il proprio centravanti sulla buonafede del centrale ex Bra

28' ALBENGA IN VANTAGGIO! BARRANCO! FANNO TUTTO LE PUNTE INGAUNE, CROSS DAL LATO CORTO SINISTRO DI ESPOSITO, IL CENTRAVANTI SI FA TROVARE APPOSTATO SUL SECONDO PALO. SATTANINO RESPINGE MA CON LA SFERA GIA' OLTRE LA LINEA DI PORTA

26' colpo di testa debole di Samb, Facchetti c'è

24' Riparte l'Albenga con Esposito a ripartire all'altezza della riga di centrocampo, per il secondo assistente nel momento del passaggio l'attaccante era già nella mediana avversaria. Fischiato il fuorigioco

19' Daidola inverte gli esterni d'attacco: Saccà va a sinistra Amaradio a destra

16' Jebbar giù in area, Fossati reclama il penalty a braccia spalancate

15' Facchetti in uscita bassa su Saccà, sempre attento in questo fondamentale il portiere ingauno

14' gol annullato all'Albenga. Punizione dal lato corto battuta da Masetti, sottoporta ecco il tocco di Esposito, ma il secondo assistente alza la bandierina. conciliabolo con il direttore di gara sulla paternità del tocco davanti a Sattanino e decisione confermata

10' cross fuori giri di Saccà, battuta ben oltre l'incrocio di Facchetti

7' schermaglie verbali tra le due tifoserie, una trentina di ultras del Derthona hanno raggiunto il Riva

3' buoni ritmi in avvio, Facchetti e Sattanino però ancora inoperosi

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Facchetti, Mukaj, Venneri, Masetti, Nesci, Likaxhiu, Tesio, Berretta, Jebbar, Esposito, Barranco.

A disposizione: Bisazza, Boloca, Castiglione, Mariani, Paglia, Di Stefano, Ruggiero, Anselmo, Quintero.

Allenatore: Fossati

DERTHONA: Sattanino, Daffonchio, Karkalis, Rossi, Toniato, Procopio, Saccà, Amaradio, Samb, Merkaj, Robotti.

A disposizione: Cizza, Dall'Olio, Andrini, Mocci, Alloisio, Licco, Mani, La Cava, Gueye.

Allenatore: Daidola