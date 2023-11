Il mondo del calcio piange Dionigi Donati, è stato al Legino il primo allenatore di Stephan El Shaarawy

In tante occasioni Stephan El Shaarawy ha ricordato i propri esordi nel Legino, sotto la guida di mister Dionigi Donati.

Un tecnico importante nella carriera del campione della Roma, scomparso oggi all'età di 99 anni.

Ad annunciarlo è stato il Delegato Coni di Savona, Roberto Pizzorno:

"Il mondo del calcio perde un grande uomo di sport. Ci ha lasciati all'età di 99 anni Dionigi Donati, per oltre 30 anni allenatore dellle giovanili del Legino. Il Delegato CONI Savona Roberto Pizzorno a nome del mondo sportivo savonese partecipa al dolore del figlio Norberto e della società Legino calcio per la perdita di un profondo conoscitore di questa disciplina. Donati aveva ricevuto 2 anni da dai Veterani dello Sport e dal Coni il Premio "Una Vita per lo Sport".