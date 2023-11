Volley femminile: La Sabazia sorprende Carcare, vadesi vittoriose 3-0 (FOTO)

La giovane formazione biancorossa, non riesce ad opporsi alle vadesi, salite in valle per difendere i quartieri alti della classifica. Le carcaresi partono forte, decise ad incamerare i primi punti casalinghi, ma ben presto vengono rimontate e punto dopo punto vedono le ospiti chiudere sul 25 a 17. Le ragazze di casa giocano una buona gara in fase ricettiva, ma stentano a mettere giù palloni importanti per cui anche il secondo set si chiude a favore delle ospiti 25 a 19. La formazione vadese decisamente più strutturata ed esperta non si lascia sfuggire l'occasione e chiude il terzo a 14, con le padrone di casa che accusano questa pressione e la loro imprecisione ne è la testimonianza. La classifica al momento è deficitaria, ma le biancorosse sono determinate a risalire la china.