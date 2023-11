Calcio, Coppa Italia di Serie D. Il Vado saluta il tabellone, la Casatese passa ai rigori

VADO - CASATESE 1-1 (20' Isella, 93' Dodaro) 3-5 d.c.r.

4 C) Gulinelli non sbaglia, la Casatese è agli ottavi di Coppa

4 V) Maffi para il rigore a Casazza, lecchesi a un passo dalla qualificazione

3 C) Perego! 3-2 Casatese, penultima serie al via

3 V) Gol di Costantino

2 C) Rete di Seria, si riporta avanti la Casatese

2 V) Gol di Pera, il Vado realizza il secondo penalty della serie

1 C) Stefanoni trasforma per la Casatese, 1-0 per gli ospiti

1 V) Inizia il Vado con Dodaro, calcio di rigore fallito

INIZIANO I RIGORI

50' Fischio finale! Si va ai calci di rigore!

48' DODAROOOOOO! IL PAREGGIO DEL VADO! TIRO DA FUORI AREA CHE INCOCCIA SULLA TRAVERSA E TERMINA IN PORTA, I ROSSOBLU RIPRENDONO IL MATCH IN EXTREMIS!

47' Tavarone per Padovan, cambio nel recupero per Cottafava

45' saranno cinque i minuti di recupero

44' troppo debole il colpo di testa di Capone per sorprendere Maffi, stringe il tempo per il Vado

43' cambio Vado Cannistrà lascia il campo per Calcagno

43' Esposito si mangia il raddoppio da dentro l'area, Casatese vicina al colpo del ko

40' sembra aver perso un po' di spinta propulsiva l'azione del Vado, giallo nel frattempo a Pera

30' destro di Stefanoni verso il secondo palo, bravo Romano a intercettare la sfera

28' Esposito per Pozzoli, proseguono le sostituzioni per il team lecchese

28' miracolo di Maffi su Padovan ben imbeccato da Ferrieri

26' nuovo giallo nel Vado: cartellino per Cannistrà

23' ancora campio Casatese: Scipione per Saracino

21' risponde Volonte con Stefanoni per Colombi

21' nel Vado entrano Ferrieri e Pera per Opoku e Fatnassi

20' prova a riaccenderla la Casatese. Incrocio dei pali su punizione di Seria!

18' fase piuttosto spenta della gara

16' Volonte mangia la foglia e richiama Videkon in panchina, al suo posto Gulinelli

12' entra in ritardo Videkon, proteste dei rossoblu per la seconda mancata ammonizione

11' Marrulli per Silvano, primo cambio ospite

5' Vado con maggior piglio, cross morbido di Lorenzo Casazza, lo ferma l'incrocio dei pali

2' Colombo tenta la conclusione, completamente fuori misura

1' si riparte senza sostituzioni

SECONDO TEMPO

46' termina la prima frazione, Casatese in vantaggio 1-0. In chiusura di tempo ci ha provato ancora il Vado, ma il tentativo di Padovan è stato deviato

45' ci sarà un minuto di recupero

44' scaramucce tra Cenci e Colombo, giallo per il centrocampista rossoblu

40 la Casatese cerca il raddoppio, Opoku stende Seria, ammonito

38' troppe imprecisioni in questa fase per il Vado

33' ammonito Dodaro, fallo su Silvano. Lo stesso numero 9 si incarica del tiro, palla alta

32' Isella per Seria, respinta la conclusione del numero 7 lecchese

30' Dodaro va sul secondo palo, Maffi blocca in scioltezza

29' ammonito Videkon, guadagna una punizione Padovan

26' molto cercato Szyszka in queste battute iniziali, favorita la sua fascia di competenza rispetto a Opoku

24' replica la Casatese da fuori, alto il tiro di Seria

23' batte Dodaro, Isella rischia di tacco l'autorete, Maffi però blocca

22' dal corner nasce un calcio di punizione

21' si scuote subito il Vado. Scambio tra Costantino e Fatnassi, palla a Padovan il cui tiro viene rimpallato in corner

20' CASATESE! ISELLA! Il numero 10 sfrutta al meglio lo spiovente in arrivo dalla fascia destra

18' ancora Padovan, questa volta di testa, cerca la porta imbeccato da Fatnassi. Prova a salire di giri l'attaccante scuola Juve

15' risponde Padovan, tiro debole che non crea problemi a Maffi

14' Palo per la Casatese. Angolo battuto corto, cross di Saracino sul secondo palo per Perego: il montante salva Romano

10' Opoku cerca Costantino in profondità, nulla da fare per i rossoblu. Avvio di gara equilibrato

2' subito uno squillo del Vado con Szyszka, il rimpallo favorisce Costantino che non trova lo spunto però per trovare la porta

1' si parte dopo qualche secondo di attesa, c'era un buco da rammendare nella porta lato ovest

PRIMO TEMPO

VADO: Romano, Cannistrà, Cenci, Dodaro, Costantino, Szyszka, Opoku, Padovan, Fatnassi, Casazza, Peretti.

A disposizione: Fresia, Capone, Tavarone, Mele, Ferrieri, Gallo, Calcagno, Turone, Pera.

Allenatore: Cottafava.

CASATESE: Maffi, Pozzoli, Saracino, Losa, Videkon, Perego, Seria, Mendola, Silvano, Isella, Colombo.

A disposizione: Cipolla, Gulinelli, Oppizzi, Scipione, Romano, Esposito, Marrulli, Stefanoni, Cargiolli.

Allenatore: Volonte

Arbitro: Falleni di Livorno

Assistenti: Muca di Alessandria e Perlamagna di Carrara