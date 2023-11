Pallanuoto, Angelini applaude la sua Rari ma boccia l'arbitraggio: "Meriteremmo più rispetto a livello internazionale"

La Rari Nantes Savona batte l'Apollon Smyrnis 13-10 e si conferma su ottimi livelli anche in Len Euro Cup. Alla "Zanelli" successo per Figlioli e compagni al termine di una gara spigolosa nella quale si sono dovuti fare i conti con un arbitraggio dalle decisioni non proprio ineccepibili, al punto che il tecnico biancorosso Angelini lo ha definito "machiavellico e inaccettabile in certe situazioni".