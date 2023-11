Pallanuoto, Euro Cup: è una Rari da battaglia, Apollon Smyrnis battuto 13-10

RN SAVONA - APOLLON SMYRNIS 13-10 risultato finale

0.00 Finisce qui: la RN Savona vince 13.10. Una Rari più forte di tutto (anche di un arbitraggio a tratti incomprensibile) una squadra pronta ad affrontare il Vasas tra una settimana proprio a Savona.

1.52 Rete dell'Apollon di Chondrokoukis, 13-10.

2.44 La Rari fa 13! Rete di Guidi, vittoria ipotecata.

5.04 Tensione in vasca: cartellino rosso per Durdic, ammonito anche Angelini. Greci al tiro, Nicosia ci mette letteralmente la faccia per dire no all'offensiva avversaria. Per quanto riguarda le espulsioni, la Rari sta facendo a meno anche di Vavic (limite dei tre falli raggiunto).

5.17 Gol di Durdic, la Rari trova una rete preziosissima a questo punto del match.

6.22 Savona recupera palla e prova ad affondare il colpo: palo di Durdic.

7.18 La Rari non trova il bersaglio, nuova occasione d'attacco per l'Apollon Smyrnis.

7.38 Si riprende con i greci in possesso della sfera, Savona difende bene e riparte.

Quarto tempo

0.00 Si chiude senza ulteriori reti la terza frazione, si preannuncia un ultimo tempo tutto da vivere.

0.08 Gardikas! L'Apollon Smyrnis non vuole cedere, 11-9 e time out chiamato da Alberto Angelini.

0.52 Bruni, con classe, gira in rete un pallone ben servito dalla sinistra. Rari che torna a +3.

1.29 Accorcia ancora la compagine ospite con Troulos, 10-8.

2.32 Gardikas prova a mantenere vive le speranze dei greci e mette a segno il settimo gol per l'Apollon.

3.01 Rete della Rari, c'è la firma anche di Erdelyi.

3.25 Si gioca quasi senza sosta, l'Apollon va in gol ma oltre al tempo consentito per il possesso.

6.19 Gol dell'Apollon: Sushiashvili da posizione defilata sorprende Nicosia.

6.43 Bruni! La Rari ancora a segno, si sblocca il numero 8.

7.03 Durdic! Con forza e precisione la Rari trova un altro gol.

7.31 Si riparte con l'Apollon in possesso della sfera e arriva il gol di Gardikas.

Terzo tempo

0.00 Si chiude la seconda frazione con Nicosia che mura una conclusione avversaria blindando la così il triplo vantaggio.

0.43 Figlioli on fire, è ancora lui a trovare il varco giusto! Rari a +3.

1.26 Siluro all'incrocio di Figlioli, Rari che torna a +2!

1.52 Ancora un rigore per l'Apollon, punito un intervento difensivo di Nicosia che francamente non ci era apparso così falloso: l'estremo difensore sembrava intervenuto in netto anticipo. Rete di Gardikas, greci a -1.

3.03 Secondo rigore per gli ospiti, Troulos supera Nicosia e accorcia le distanze.

4.09 Quinta rete della Rari! Ancora Durdic!

5.13 Padroni di casa che sbattono sulla traversa e sul portiere avversario, nel frattempo si fanno sentire i tifosi greci giunti con una buona rappresentanza a Savona.

6.32 Rari che non riesce a trovare la via del gol, gli ospiti ripartono all'attacco ma regge la difesa biancorossa.

7.05 Rigore per l'Apollon: Bogdanovic trasforma.

8.00 Il match riprende con i greci all'attacco.

Secondo tempo

0.00 Una Rari attenta è determinata conclude la prima parte di gara avanti di tre lunghezze: pochi spazi concessi agli avversari e attacco fin qui convincente.

0.17 Rizzo cala il poker, la Rari sale sul 4-1.

2.53 Tris Savona! In gol Durdic.

3.41 Figlioli prova a riallungare per Savona, il portiere ospite dice no.

4.06 Accorcia le distanze la squadra greca: rete di Solanakis.

4.30 Gran parata di Nicosia sulla botta di Bogdanovic.

5.47 Dopo un possesso a testa privo di azioni degne di nota, la Rari raddoppia: in gol nuovamente Figlioli.

6.48 Apollon che tenta la via del pari, sfera alta.

7.33 Iniziata la sfida della Zanelli, primo possesso per il Savona che va a segno con Figlioli.

Primo tempo

La BPER Rari Nantes Savona torna in vasca, tra le mura amiche della “Zanelli”, per affrontare i greci del GS Apollon Smyrnis nell’incontro per la 4^ giornata dei Preliminary Round della Len Euro Cup 2023/2024.

All’andata, nella piscina “Serafeio” di Atene, i biancorossi di Alberto Angelini vinsero 12 a 11. Una vittoria quest'oggi permetterebbe a capitan Rizzo e compagni di compiere un passo in avanti verso la qualificazione al turno successivo della competizione europea in attesa delle ultime due gare con il Vasas (in casa) e con l'Honved (in trasferta).

Andiamo a conoscere gli schieramenti che tra poco si daranno battaglia.

RN SAVONA: 1 Nicosia, 2 Rocchi, 3 Patchaliev, 4 Figlioli, 5 Vavic, 6 Rizzo, 7 Urbinati, 8 Bruni, 9 Campopiano, 10 Guidi, 11 Durdic, 12 Erdelyi, 13 Da Rold.

ALLENATORE: Alberto Angelini.

APOLLON SMYRNIS: 1 Galanopoulos, 2 Alamanos, 3 Bogdanovic, 4 Mokkas, 5 Troulos, 6 Diplaros, 7 Sushiashvili, 8 Chondrokoukis, 9 Goniotakis, 10 Gardikas, 11 Tottis, 12 Solanakis, 13 Kavousanos

ALLENATORE: Nikolaos Deligiannis.