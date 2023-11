Calcio. Imperia, Buttu: "Con la Genova Calcio fatta una gran partita. Ora testa alla semifinale di Coppa"

Un pareggio prezioso, quello che l'Imperia ha raccolto domenica in casa della Genova Calcio. E che lascia sensazioni positive al mister dei nerazzurri, Pietro Buttu: "Abbiamo fatto una buona prestazione, meritavamo di vincere perché abbiamo tenuto bene il campo per tutta la gara, nonostante le difficoltà per aver perso in corsa due giocatori importanti come Scarrone e Costantini, usciti per un problema muscolare, e per le insidie che ci ha creato la Genova Calcio, una squadra di valore su un campo sempre difficile dove andare a giocare, tant'è che l'anno scorso con l'Albenga ci abbiamo perso. Ci teniamo la grande prestazione, anche se la ripetizione del rigore brucia, visto che Sylla aveva parato il primo tentativo, ma non ho capito se l'arbitro ha fatto ripetere perché il nostro portiere si è mosso prima o perché Ravoncoli è entrato in area una frazione di secondo prima del consentito".

Se dopo aver battuto l'ex capolista solitaria Angelo Baiardo la vetta distava solo 4 punti, con questo pareggio il distacco si riduce a 3 lunghezze sulla coppia formata dai genovesi e dal Rivasamba, con Cairese e Campomorone ad affollare il pacchetto di cinque squadre in tre punti. "È un campionato molto equilibrato - sottolinea Buttu - in cui le squadre di medio bassa classifica daranno filo da torcere a quelle in vetta".