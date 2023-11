Giudice Sportivo, Serie D. Gli squalificati e i diffidati, l'Alcione perde Invernizzi per quattro giornate

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D





ALLENATORI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

COLLATO ANDREA (ALCIONE MILANO SSD A RL)

Per essersi avvicinato faccia a faccia ad un A.A, al quale rivolgeva espressioni irriguardose e gesto irridente (R A - R AA )

APONE MAURO (BORGOSESIA CALCIO)

Per avere rivolto espressioni gravemente irriguardose all’Arbitro. ( R A - R AA )

SANGREGORIO GIUSEPPE (ASTI)

Per avere rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo di un A.A. ( R AA )

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERTONI DAMIANO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

Per avere rivolto espressioni offensive all'indirizzo della panchina avversaria.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

INVERNIZZI ANDREA (ALCIONE MILANO SSD A RL)

Per avere rivolto al Direttore di gara gesto irridente ed espressione irriguardosa.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BERNACCHI DAVIDE (CITTA DI VARESE S.R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LAUCIELLO GIANPIERO (BORGOSESIA CALCIO)

CIGAGNA EMANUELE (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

DORATIOTTO FABIO (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

TORDINI NICOLO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PEREGO GIORGIO (ALBA CALCIO)

CHIERICHETTI PAOLO (ALCIONE MILANO SSD A RL)

BRUSTOLIN SILVIO (ASTI)